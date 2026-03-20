El momento ‘tierra, trágame’ de Rodolfo Sancho con Tom Cruise y Jorge Lorenzo: “No suelo meter mucho la pata, pero ese día...”

Rodolfo Sancho en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Casi dos años después de la tragedia que marcó profundamente a su familia, parece ser que la vida de Rodolfo Sancho comienza a recuperar cierta estabilidad. El actor, uno de los rostros más reconocidos de la ficción española, ha encontrado en su profesión un refugio y una vía para seguir adelante. En este contexto, afronta con entusiasmo el estreno de la segunda temporada de Entre tierras, un proyecto que simboliza, en parte, su regreso a la normalidad. Precisamente con este motivo, el hijo de Sancho Gracia visitó El Hormiguero la noche de este jueves, 19 de marzo, junto a Megan Montaner.

Además de compartir algunos detalles de su nuevo proyecto profesional, que ya se encuentra disponible en Atresplayer, el intérprete ha sacado a la luz algunas anécdotas, como fue el episodio que vivió junto a figuras tan conocidas como David Bisbal, el legendario piloto Ángel Nieto y el actor de Hollywood Tom Cruise. “Yo estaba haciendo la serie La Señora para TVE, cadena que retransmitía el previo de MotoGP, y nos invitaron a David y a mí a Laguna Seca, el circuito de California. Estaba de anfitrión nuestro querido Ángel Nieto, que nos iba enseñando los distintos lugares del circuito", ha recordado con detalle Sancho.

Megan Montaner y Rodolfo Sancho en el plató de El Hormiguero (El Hormiguero)

“Nos llevó a los boxes y nos enseñó dónde montan la moto, las mangueras de presión para limpiar las piezas... Cogí una, la apoyé y salió el agua disparada”, ha continuado explicando, añadiendo que, sin querer, mojó entero al cantante. “Me giro y veo a David mirándome serio, con los rizos mojados. Es más gracioso verlo que contarlo”, ha asegurado. Lejos de quedarse en una simple anécdota, el actor confesó que aquel fin de semana estuvo marcado por una sucesión de situaciones embarazosas que aún recuerda con humor.

“No suelo meter mucho la pata, pero ese fin de semana...”, ha confesado, entre risas, aludiendo a otro episodio vivido durante una sesión de entrenamiento del piloto Jorge Lorenzo. “”Me llevaron a ver el entrenamiento y es impresionante. Me pusieron a cuatro metros de las motos, yo estaba esperando y pasaron. Es muy impresionante la velocidad, el ruido y lo cerca que van unas ruedas de otras”. La intensidad del momento llevó a Sancho a compartir su impresión con el propio Lorenzo, aunque no de la manera más acertada: “Le dije: ‘Vais que os matáis’. Y eso no se le puede decir a un motorista. Lorenzo hizo un gesto con los ojos...”.

La reacción del piloto dejó claro que no era el comentario más apropiado en ese contexto. Sin embargo, la sorpresa mayor aún estaba por llegar. El actor relató cómo la presencia de una estrella internacional añadió un giro cinematográfico a la jornada: “Aparece un helicóptero, se baja normal y ahí le conocimos”. La llegada de Tom Cruise al circuito convirtió la escena en algo digno de una película de acción, provocando el asombro de todos los presentes.

Tom Cruise (REUTERS/Aude Guerrucci)

Un amor no correspondido

Por otro lado, la conversación derivó hacia aspectos más personales, abordando temas como el amor y las experiencias sentimentales en la juventud. Sancho, conocido por haber sido uno de los rostros más atractivos de series como Al salir de clase, sorprendió al hablar con naturalidad sobre un episodio de amor no correspondido en su adolescencia: “El no correspondido hasta ahí llega a la cosa, el amor imposible es peor. Yo tuve un amor no correspondido en la adolescencia. Estás en clase, la miras… y ella mira a otro, y dices: ‘me cago en la leche’”.

El actor relató este recuerdo con humor, aunque dejando entrever una carga emocional reconocible para muchos. Este tipo de vivencias, comunes pero significativas, forman parte de la memoria emocional que, en ocasiones, los intérpretes utilizan como herramienta para dar vida a sus personajes. En este sentido, no resulta extraño que Sancho haya recurrido a experiencias propias para abordar la complejidad de la historia de amor que protagoniza en la nueva temporada de Entre tierras.