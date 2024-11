España, a sellar su pase al Eurobasket con un nuevo triunfo ante Eslovaquia

(Actualiza con baja de López-Arostegui)

Ourense, 24 nov (EFE).- Tras la épica y milagrosa victoria en Bratislava, tras el robo y posterior triple de Santi Yusta a falta de cuatro décimas, la selección española de baloncesto buscará este lunes sellar su pase al Eurobasket 2025 -que se celebrará el próximo verano en Letonia, Polonia, Chipre y Finlandia- con un nuevo triunfo ante Eslovaquia.

Un milagro permitió al equipo de Sergio Scariolo salvar la primera ‘bola de partido’ en tierras eslovacas. El triunfo, no obstante, no escondió las dudas del recambio generacional. Sergio de Larrea, Rafa Villar e Izan Almansa, campeones del mundo en la Copa del Mundo sub-19 en 2023, son el futuro del baloncesto español, pero de momento aún no están preparados para asumir tanto protagonismo.

Los jóvenes jugadores, agarrotados por la responsabilidad, dieron vida a un rival que regaló medio billete para el Eurobasket al combinado español, que estará clasificado a falta de dos partidos, que se jugarán en febrero de 2025, en caso de ganar en Ourense.

Sergio Scariolo no podrá contar, además, con Xabi López-Arostegui, el capitán, que aportó cinco puntos y seis rebotes en Bratislava y ha abandonado la concentración por sufrir una sobrecarga en la rodilla izquierda.

De este modo, a los Santi Yusta, Pradilla, Guerra, Salvó y Alocén le toca dar otro paso al frente ante la ausencia del capitán y de los internacionales que disputan la NBA y la Euroliga. España no puede desaprovechar esta oportunidad ante la 'cenicienta' del grupo, que además llegará tocada por su polémica derrota del viernes.

Este encuentro comenzará a las 20.00 horas en el Pazo dos Deportes Paco Paz de Ourense, quince minutos antes de que Bélgica, segunda clasificada, reciba a la invicta Letonia en Charleroi. EFE

