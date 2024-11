Jordi Fernández recibe la Medalla de Oro al Mérito del baloncesto catalán

Barcelona, 20 nov (EFE).- El entrenador de los Brooklyn Nets, Jordi Fernández, ha recibido la Medalla de Oro al Mérito del baloncesto catalán, la máxima distinción de la Federación Catalana de Baloncesto (FCBQ), de manos de su presidente, Ferran Aril.

En declaraciones difundidas por la FCBQ, el técnico de Badalona (Barcelona) ha asegurado que "este reconocimiento significa mucho" para él porque recuerda "con mucho cariño" sus inicios en los banquillos. Una carrera que arrancó a los 15 años en equipos locales como el Badalonés, el Sant Josep, el Lleida Basquetbol, el Sant Boi, el Sicoris Club, el Tàrrega, el Sagrat Cor o el L'Hospitalet.

"Una distinción así me llena de felicidad. Representar al baloncesto catalán es un orgullo muy grande, porque es de dónde vengo y dónde me he formado. Cuando miro atrás, le doy mucha importancia al proceso que me ha llevado hasta un banquillo de la NBA", ha añadido.

Por su parte, Aril ha declarado que "es un orgullo que un técnico catalán esté en la mejor Liga del mundo y que, además, siempre que siempre ponga públicamente en valor el trabajo del baloncesto catalán".

"Es un hecho histórico de una persona que combina la excelencia como entrenador con una calidad humana extraordinaria. Su ejemplo es una inspiración", ha apuntado el presidente de la FCBQ, que ha aprovechado su visita a los Estados Unidos para "mantener una reunión de trabajo" y "estudiar sinergias de colaboración" con Fernández.

Este es el segundo reconocimiento que el técnico de los Brooklyn Nets -el primer español en dirigir a un equipo de la NBA- recibe en menos de un mes, tras haber sido nombrado hijo predilecto de su ciudad natal, Badalona, el pasado 9 de noviembre.

Licenciado en Ciencias del Deporte, Fernández ha desarrollado la mayor parte de su carrera en los Estados Unidos, país al que llegó en 2006, y fue reclutado en 2009 por el entrenador Mike Brown en los Cleveland Cavaliers, donde coincidió con Lebron James y Kyrie Irving, para ejercer de técnico especializado en el desarrollo de jugadores.

Posteriormente, ejerció de técnico asistente en los Denver Nuggets y los Sacramento Kings antes de ser elegido el pasado verano como el entrenador principal de los Brooklyn Nets, una labor que compagina con la de seleccionador de Canadá, combinado con el que se colgó el bronce en el Mundial de 2023 y participó en los Juegos Olímpicos de París 2024. EFE