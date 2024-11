La Generalitat al Gobierno:No hay ninguna carretera autonómica donde tenga que auxiliarnos

València, 16 nov (EFE).- El conseller de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, ha replicado este sábado al Gobierno de España que no hay ninguna carretera autonómica afectada por la dana en la que les tenga que "auxiliar nadie", porque todas ya están todas adjudicadas, ejecutándose y algunas incluso acabadas.

Así lo ha señalado después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya emplazado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, a que concrete cuáles son las "actuaciones prioritarias" a llevar a cabo en las carreteras de titularidad autonómica por parte del Ministerio de Transportes.

En declaraciones a la televisión autonómica À Punt remitidas por la Conselleria, Martínez Mus ha asegurado que le sorprenden mucho esas afirmaciones, que no sabe si se deben una falta de comunicación interna en el Gobierno de España, pues le consta además que todas las obras de las carreteras de la Diputación de Valencia "también están adjudicadas".

Lo único que queda pendiente, ha señalado el conseller, es una lista de las carreteras de titularidad municipal, "que el propio Gobierno en su decreto ley marca que son las que hay que distribuirse" para ver cómo actuar, y que tal y como quedaron la Conselleria remitió este viernes al Ejecutivo central.

"No entiendo ese debate o esa manera de explicar las cosas, porque no corresponde a la realidad", ha afirmado el conseller, quien ha destacado que hasta ahora la coordinación con el Ministerio de Transportes "no ha sido mala" y espera que continúe así.

Sobre la petición del Ejecutivo de que le remitan la "ficha técnica" de las carreteras en las que actuar, ha insistido en que se trata de actuaciones de los Ayuntamientos, que ahora mismo "no están en condiciones de hacerlas", y tiene "toda la lógica" que si la Generalitat se va a ocupar de alguna se encargue de su ficha y proyecto.

El conseller ha añadido que, "si hace falta", le harán al Ministerio esas fichas, pero cree que ellos tienen "capacidad suficiente" para ver esas infraestructuras de titularidad local de las que se van a hacer cargo, las únicas que les quedan por distribuirse, y "saber exactamente qué es lo que hay que hacer" en ellas. EFE