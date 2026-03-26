Los guionistas premian 'La cena', 'Los domingos' y a los creadores de 'Polònia'

Madrid, 26 mar (EFE).- El sindicato de guionistas Alma ha premiado este jueves en la categoría de comedia la película 'La cena' y la serie 'Poquita fe' y en drama 'Los domingos' y 'Anatomía de un instante', mientras que su galardón de honor ha recaído en el programa satírico catalán 'Polònia'.

El premio a esta sátira política emitida ininterrumpidamente en Televisió de Catalunya y que cumple su 20 aniversario este año, ha sido recogido por el equipo encabezado por Toni Soler, creador del programa.

En la categoría documental, los guionistas han dado sus premios a 'Flores para Antonio' y a la serie 'Crims', mientras que 'Sueños de libertad' ha sido galardonada como mejor serie diaria.

Los equipos de guión de los programas televisivos 'La Revuelta' y el concurso 'Cifras y Letras' han vuelto a ser galardonados en esta edición.

En su discurso, el presidente de Alma, Carlos Molinero, ha tenido un recuerdo para el director general del ICAA, Ignasi Camós, "que no ha podido acudir a esta ceremonia, pero que ha sido fundamental en la recuperación de la ayuda a la escritura de guión tantos años reclamada", ha dicho.

También ha recordado que en 2026 se cumplen cien años del nacimiento de uno de los mejores escritores de guiones de la historia, Rafael Azcona, "un guionista que demuestra no solo la utilidad, sino la necesidad de las películas".

"Alguien que si no dio sentido al mundo, sí nos contó su sinsentido de una manera inteligente, ácida y, sobre todo, humana", ha remarcado.

Estos premios organizados por el Sindicato de Guionistas de España ALMA, que cuentan con la colaboración de DAMA (la entidad de gestión de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), cumplen su novena edición consolidándose como referente de la industria audiovisual del país.

ALMA es el Sindicato de Guionistas de España, fundado en 1989 por autores del prestigio de Rafael Azcona, Agustín Díaz Yanes, Manolo Matji, Lola Salvador, José María González-Sinde, Carmen Rico Godoy o Joaquín Oristrell.

Con más de mil guionistas de cine y televisión, de ficción, no ficción, y programas, es miembro de las principales organizaciones internacionales de guionistas, la IAWG y la FSE, para defender las condiciones de trabajo y conseguir el reconocimiento de la profesión de guionista en la industria audiovisual. EFE