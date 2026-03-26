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Gauff arrolla a Muchova para alcanzar su primera final en Miami

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Miami (EE.UU.), 26 mar (EFE).- La estadounidense Coco Gauff arrasó con la checa Karolina Muchova y se metió en su primera final del WTA 1.000 de Miami, donde hizo su debut y logró su primera victoria del circuito hace 7 años.

Gauff, número 4 del mundo, derrotó a Muchova, puesto 14 del ranking WTA, por 6-1 y 6-1 en 1 hora y 29 minutos, para alcanzar su sexta final de un WTA 1.000.

La estadounidense, que escalará a la tercera posición del ranking con este triunfo, se enfrentará el sábado con la ganadora de la semifinal entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina, número 1 y 2 del mundo, respectivamente.

Gauff, de 22 años, también se convirtió este jueves en la estadounidense más joven en alcanzar la final de Miami desde que Serena Williams lo lograra en 2003, también con 22 años.

El partido ante Muchova fue un monólogo de Gauff, que ha ganado los seis enfrentamientos hasta la fecha contra la checa, cediendo únicamente un set.

La tenista local ganó un 78 % de los juegos con su primer servicio, lo que compensó el 32 % de éxito que tuvo con su segundo. Por contra, Muchova apenas ganó un 41 % de los juegos con su saque.

Gauff ganó diez juegos consecutivos entre el 0-1, cuando Muchova empezó rompiendo su saque, y el 4-1 del segundo set.

Entre medias, la estadounidense tuvo diez oportunidades de 'break', de las cuales aprovechó cinco. Aunque Muchova también pudo recortar distancias, con ocho bolas de rotura en el partido, tan solo materializó la primera.

El torneo de Miami guarda un carácter especial para Gauff, quien nació en la localidad de Delray Beach (Florida), a menos de 60 kilómetros del Hard Rock Stadium, sede del Miami Open.

La estadounidense cuenta en su palmarés con dos Grand Slam (US Open 2023 y Ronald Garros 2025) y con 3 WTA 1.000 (Cincinnati 2023, Pekín 2024 y Wuhan 2025). EFE

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