Los alemanes Hase y Volodin se llevan el primer oro de los Mundiales de patinaje artístico

Redacción Deportes, 26 mar (EFE).- Los alemanes Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin (228.33) consiguieron el oro en la modalidad de parejas de los Mundiales de patinaje artístico, en un podio que completaron los georgianos Anastasiia Metelkina y Luka Berulava (218.41) y los canadienses Lia Pereira y Trennt Michaud (216.09).

Apenas un error de Hase en el triple Salchow en paralelo empañó un ejercicio elegante y que terminó con ambos patinadores de rodillas sobre el hielo. A diferencia de lo que les sucedió en los Juegos, cuando perdieron la ventaja del ejercicio corto con un programa libre imperfecto para terminar terceros, a nivel mundial estuvieron a la altura. Los 148.55 puntos del ejercicio libre les sirvieron para llevarse el primer puesto.

Los georgianos Anastasiia Metelkina y Luka Berulava fueron segundos. Los medallistas de plata en los Juegos de Milán-Cortina querían mejorar el color de su metal. En el programa libre, su único error fue una caída de Metelkina al aterrizar el triple loop lanzado. Sumaron 138.96 puntos para un total de 218.41, justo por encima de los canadienses gracias a la ventaja que traían del corto, pero no fue suficiente para superar a los alemanes.

El bronce fue para los canadienses Lia Pereira y Trennt Michaud. Llegaban con una importante renta sobre sus perseguidores en la pelea por el tercer puesto (casi seis puntos sobre los cuartos clasificados en el ejercicio corto), y con esa tranquilidad completaron un programa libre casi sin errores. Fueron valorados con 140.57 puntos, la mejor calificación de su vida, para un total de 216.09, muy cerca de la plata.

Malinin vuelve por todo lo alto

En el programa corto de la categoría individual masculina, el estadounidense Ilia Malinin se rehízo de la decepción en los Juegos de Milán-Cortina, en los que terminó octavo pese a ser el gran favorito, y empezó liderando la competición. Malinin completó el mejor ejercicio corto de su vida (111.29 puntos, cuando su marca personal estaba en 110.41) sin necesidad de arriesgarse.

Evitó el cuádruple Axel, apostando por un cuádruple Lutz para la combinación. No le hizo falta más para ser primero. "Quería pasarlo bien, no tenía expectativas. Es importante recordar que somos seres humanos normales, tenemos que disfrutar de lo que hacemos", declaró en Eurosport.

El segundo puesto del programa corto fue para el francés Adam Siao Him Fa, con 101.85 puntos, muy cerca de los 102.55 que consiguió en los Juegos. No falló en ninguno de los componentes de su ejercicio y se benefició de los errores de muchos de sus rivales directos por el podio para llegar al programa libre con mucha ventaja en la pelea por la plata.

Quien también aprovechó esos errores fue el estonio Aleksandr Selevko. Había sido decimoctavo en el programa corto de Milán-Cortina, por lo que los 96.49 puntos que recibió en Praga (mejor marca de su vida por más de cinco puntos) fueron una sorpresa. Cerca de él se quedaron el japonés Shun Sato (95.84), el canadiense Stephen Gogolev (94.38) y el también japonés Yuma Kagiyama, plata olímpica (93.80).

El programa libre masculino, con el que se decidirán las medallas, se disputará el sábado 28 de marzo a partir de las 12:30 horas (CET). EFE