Compromís sobre Mazón: Hay que presentar todo lo que pueda apartar a un presidente indigno

València, 15 nov (EFE).- El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha afirmado este viernes, sobre la posibilidad de presentar una moción de censura al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que se deben registrar todas aquellas iniciativas que puedan "apartar a un presidente indigno de la Presidencia de la Generalitat".

Antes de entrar a Les Corts, donde este viernes comparece Mazón para rendir cuentas de su gestión de la dana del 29 de octubre, Baldoví ha precisado que no es momento de hablar de "si es viable o no es viable, de si es conveniente o no es conveniente" la moción de censura.

"Hay momentos en que hay que decir, por dignidad, que se ha de presentar todo aquello que pueda apartar a un presidente indigno de la Presidencia de la Generalitat", que en los días posteriores a la dana "ha estado más preocupado por salvar su cuello que por ayudar" y "no merece" ser president por lo que "la única salida digna que le queda a Carlos Mazón se llama dimisión", ha manifestado.

Baldoví ha señalado que, si Mazón no dimite, "todas las opciones están encima de la mesa" porque "no puede pasar ni un minuto más" como president de la Generalitat.

Además ha asegurado que Carlos Mazón y "este gobierno de incompetentes" no son los que deberían gestionar la reconstrucción, por eso "la salida mas digna para todos ellos sería que se fueran y dimitieran de sus cargos".

Sobre si debería dimitir también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el síndic de Compromís lo ha rechazado argumentando que quien tenía y tiene todas las responsabilidades es Mazón, quien podía pedirle ayuda y "no lo hizo" es Mazón, quien puede declarar hoy mismo la situación de catástrofe es Mazón y "no lo ha hecho porque está más pendiente de salvar su cuello que de ayudar al pueblo valenciano".

Ha insistido en que el responsable último es Mazón y "no estaba cuando tenía que estar", pues el día de la tragedia "estuvo desaparecido" y los días posteriores ha estado "más preocupado por salvar su cuello que por ayudar".

Baldoví ha abundado en "la incompetencia" de Mazón para señalar que las escuelas e institutos se han limpiado gracias a los profesores, los padres y los alumnos, y que diecisiete días después de la tragedia "aún están muchas cosas sin ninguna dirección".

El síndic de Compromís ha dicho que él ha estado ayudando en tareas de limpieza en casa de unos familiares en Riola y en el barrio del Raval de Algemesí, poniéndose "a las órdenes de los que en ese momento se erigieron como los verdaderos héroes y los verdaderos dirigentes de esta tragedia", y además desde Compromís se han coordinado camiones y furgonetas de ayuda humanitaria desde los ayuntamientos donde tienen representación. EFE