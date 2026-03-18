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Julián Alvarez celebra a lo grande su partido 100 con la camiseta rojiblanca

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Londres, 18 mar (EFE).- Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, celebró a lo grande su partido número 100 con la camiseta rojiblanca marcando el primer gol de su equipo y dando la asistencia del segundo en el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras eliminar al Tottenham Hotspur.

El argentino, que anotó un doblete en el partido de ida en el que los suyos se impusieron por 5-2, perforó la portería rival nada más salir del descanso con un bonito tanto con la zurda para anular cualquier intento de remontada del Tottenham, que tuvo que conformarse con una inerte victoria por 3-2.

Con esta diana, el de Calchín (Córdoba) sigue de dulce en su competición fetiche, en la que ha marcado (14 tantos en sus últimos 17 duelos) y está entre los máximos goleadores de la competición, solo superado por Kylian Mbappé (Real Madrid), Anthony Gordon (Newcastle) y Harry Kane (Bayern Múnich), con trece y diez tantos, respectivamente.

Cuando más sufría el Atlético, con 2-1 en el marcador y veinte minutos por delante, Julián dirigió un córner a la cabeza de David Hancko y terminó con las esperanzas de los 'Spurs'.

En los 100 partidos que ha disputado con el Atleti, Julián ha marcado 46 goles y repartido 16 asistencias.

El delantero buscará seguir engordando sus números ante el Barcelona, en una competición en la que, de los 46 goles que ha marcado con la elástica rojiblanca, 14 han sido en la competición europea, donde sigue presente la polémica de la temporada pasada sobre el doble toque en el penalti de Julián en la tanda de penaltis de los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada pasada, que les apeó de la competición.

La 'Araña', único jugador de la actual plantilla que sabe lo que es levantar la ‘orejona’ -lo hizo con el Manchester City-, estuvo muy activo durante los 84 minutos que estuvo sobre el verde y muy generoso en el esfuerzo, ayudando en labores defensivas.

El argentino gozó de varias oportunidades durante todo el partido, como un disparo al larguero en la primera parte y un mano a mano tras sentar a dos defensas con las que pudo aumentar su renta particular en varias ocasiones.

El ariete, que llegó a la entidad en el verano de 2024 procedente del Manchester City, se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia del club, que desembolsó 75 millones de euros más 20 en variables, solo superado por los 128 millones que pagó el club por João Félix.

Su debut tuvo lugar en la primera jornada de Liga ante el Villarreal, entrando desde el banquillo y disputando únicamente 12 minutos y no fue hasta la quinta fecha cuando se estrenó con la rojiblanca al marcar el 3-0 en el último minuto, un tanto que hizo estallar de júbilo al estadio Metropolitano y que fue muy celebrado por su técnico, Diego Pablo Simeone, su gran valedor.

Al término de la temporada, en la que fue el jugador de campo más utilizado solo por detrás de Jan Oblak, terminó con números muy destacados: 29 goles y ocho asistencias entre todas las competiciones

Esta temporada, a pesar de cierta irregularidad y de haber sido sustituido en varios partidos, ha participado en 25 goles, con 17 tantos y ocho asistencias, y parece recuperar su mejor nivel justo en el momento en el que se deciden los títulos, con la final de la Copa del Rey en abril contra la Real Sociedad —etapa a la que el Atlético no llegaba desde 2013— y la recta final de la Liga de Campeones, donde se verá las caras con el Barcelona en cuartos. EFE

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