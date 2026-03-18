España

Resultados de Bonoloto: ganadores y números premiados del sorteo del miércoles 18 de marzo de 2026

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Guardar
Con Bonoloto puedes ganar un
Con Bonoloto puedes ganar un premio desde los tres aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)

Como todos los miércoles, Loterías y Apuestas del Estado informó los resultados del más reciente premio de Bonoloto. Tenemos la combinación ganadora enseguida.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

La jugada ganadora del Bonoloto de hoy

"Reglas Esenciales del Bonoloto" describe las características fundamentales de cómo participar en el juego de lotería Bonoloto. Explica que se requieren dos euros para jugar y la meta es seleccionar seis números del 1 al 49. Créditos: Podcast generado con IA
  • Fecha: miércoles 18 de marzo de 2026.
  • Combinación ganadora: 04, 23, 29, 34, 42 y 46.
  • Complementario: 03.
  • Íntegro: 1.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un tiempo de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo ganar BonoLoto?

Como cada miércoles, se llevó
Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de la Bonoloto (Loterías y Apuestas del Estado)

Bastan dos euros para poder jugaren el sorteo de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

La apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

Loterías y Apuestas del Estado: más dos siglos de historia

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

BonolotoBonoloto resultados hoy EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

La Guardia Civil analiza si las manchas de sangre halladas en una motosierra de los hermanos González pertenecen a Francisca Cadenas

La herramienta fue localizada junto a otros objetos en la vivienda y está siendo sometida a pruebas para determinar su vinculación con el crimen

La Guardia Civil analiza si

Comprobar Super ONCE: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 del miércoles 18 de marzo de 2026

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Comprobar Super ONCE: estos son

Dos especies de marsupiales, dadas por extintas, reaparecen 6.000 años después en las selvas de la península de Vogelkop (Indonesia)

El reportaje documenta la identificación de la zarigüeya pigmea de dedos largos (Dactylonax kambuayai) y el planeador de cola anillada (Tous ayamaruensis) en remotas selvas tropicales

Dos especies de marsupiales, dadas

El rey Harald de Noruega convoca una reunión urgente para plantear el futuro de Mette-Marit tras su vinculación con Epstein: “No logran ponerse de acuerdo”

Tras sus vacaciones en Tenerife, el rey noruego decidió reunir a la familia para debatir el caso de la princesa heredera

El rey Harald de Noruega

Un hombre gana más de 30 millones de euros en la lotería y borra el correo pensando que es una estafa

El afortunado, que fue la única persona que acertó la combinación, quiere destinar el dinero a ayudar a los demás

Un hombre gana más de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil analiza si

La Guardia Civil analiza si las manchas de sangre halladas en una motosierra de los hermanos González pertenecen a Francisca Cadenas

Un matrimonio ingresa en prisión por obligar a mujeres latinas a prostituirse en un chalet de Madrid: liberan a ocho víctimas

La Fiscalía pide 173 años de cárcel para Francisco González, expresidente de BBVA, por contratar a Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas

El nerviosismo de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas cuando vieron a la UCO por primera vez en el pueblo: “Eran niños con el chaleco. Estamos de cojones”

Los ecologistas ganan la primera batalla a Cultura, que quiere un hotel de lujo en el monasterio de El Paular y destinar “un BIC para uso exclusivo de clases pudientes”

ECONOMÍA

Una cubana en España dice

Una cubana en España dice por qué se marcha a Alemania: “Si ves esto como la tierra prometida, déjame contarte esto desde el cariño”

La guerra en Irán golpea a los hipotecados a tipo variable: tendrá un impacto real en sus cuotas de 258 euros anuales

Del videoclub y el brandy a Netflix o las bebidas vegetales: cómo el INE ha cambiado los medidores de la inflación con nuestros hábitos de consumo

Adiós al centro: el alto precio de la vivienda en las grandes capitales empuja a los compradores a la periferia

Llenar el depósito de gasóleo supone una diferencia de hasta 59 euros en la misma provincia dependiendo de la gasolinera elegida

DEPORTES

Tottenham - Atlético de Madrid,

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid pierde ante el Tottenham en Londres pero consigue su plaza en cuartos de final de Champions gracias al resultado del Metropolitano

Saltan las alarmas en el FC Barcelona: Eric y Joan García se retiran lesionados del partido ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona aplasta y golea al Newcastle en el Camp Nou para certificar su plaza en los cuartos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions