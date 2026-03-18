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Julián Alvarez: "Vamos a por más todos juntos"

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Madrid, 18 mar (EFE).- Julián Alvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, confirmó este miércoles, tras la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones, su felicidad en el conjunto rojiblanco, no habló de su futuro, agradeció el "cariño" de la afición y remarcó que van "juntos a por más" esta temporada.

"Agradecerle por el cariño, por venir hasta acá, siempre nos acompañan a todos los lados, gracias por estar siempre y vamos a por más todos juntos", respondió en declaraciones a 'Movistar' al término del choque, cuando fue preguntado por si quería lanzar un mensaje a los aficionados, ante las dudas que surgen sobre su futuro.

Sobre el partido, el atacante admitió la dificultad: "Sabíamos que no iba a ser fácil. Tuvimos alguna para ganarlo también, pero lo importante es que pasamos a cuartos, estamos entre los ocho mejores, así que a disfrutar. Sabíamos que veníamos con tres goles de diferencia, eso nos dejaba un poco tranquilos, pero sabiendo que iba a ser un partido duro".

"Tuvimos oportunidades para ganar también. Yo tuve dos bastante claras que las pude meter, después sobre el final el penalti y nos terminan ganando", añadió el atacante, que lamentó una de las oportunidades falladas: "Había sido una linda jugada, me quedé con un poco de bronca, pero son cosas de fútbol, pensar en mejorar y en lo que viene". EFE

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