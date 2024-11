Blanca Fernández "en progresión" para su salto a las pruebas de ruta

León, 12 nov (EFE).- La atleta internacional Blanca Fernández de la Granja se ve "en progresión", según ha declarado a EFE, tras su comienzo en la temporada de campo a través y su participación en las pruebas de Atapuerca y Soria, de cara a la preparación de su salto a las carreras de ruta.

La corredora del Playas de Castellón mejoró su rendimiento y clasificación entre la prestigiosa competición burgalesa, donde concluyó en el puesto 26, al Cros Internacional soriano que disputaba su trigésima edición y donde alcanzó la undécima plaza, como quinta mejor atleta española.

"Me he encontrado mejor y veo una evolución, sin que el cambio sea estratosférico, pero si con la necesaria continuidad para poder competir en unas pruebas que quiero que me sirvan como test de cara a estar en las mejores condiciones a finales del mes de enero, donde se empezarán a plantear los primeros objetivos de la temporada", señaló.

Fernández de la Granja, tras concluir lesionada el europeo de Roma el pasado mes de julio, lo que le impidió pelear por la plaza olímpica para París, logró la victoria en los 10 kilómetros de León y ha iniciado la campaña invernal, donde no tiene marcados objetivos, como puesta a punto para su salto a distancias mayores. EFE

