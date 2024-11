Presidente canario desconoce si el Gobierno ha pedido a Bruselas los fondos para migración y augura que habrá más carpas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este lunes que desconoce si el Gobierno de España ha solicitado o no ya a la Unión Europea (UE) los fondos de desarrollo regional para utilizarlos en materia de inmigración, ya que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no se lo ha hecho saber.

"Yo hablé con el ministro Torres y le pedí que cuando mandase la carta a Bruselas, que si tenía la amabilidad de mandarme una copia para saber. No tengo noticia, no sé si se ha pedido o no se ha pedido. En todo caso, el ministro Torres, si se ha pedido, no me ha mandado la carta, como me dijo que iba a hacer, y si no me la ha mandado igual es que no la ha pedido, con lo cual es ellos, el Gobierno de España, un poco quien tiene que contestar si ha solicitado o no la ayuda", apostilló en declaraciones a los periodistas antes de participar en un desayuno informativo de Prensa Ibérica.

En cuanto a convocar a PSOE y PP a una reunión para seguir negociando la modificación de la Ley de Extranjería en lo que compete a los menores, indicó que Torres tiene comparecencia esta semana en el Congreso para hablar de la gestión de la DANA, por lo que espera que después se pueda fijar ese encuentro.

En este sentido, señaló que esperará esta semana a que el ministro ponga fecha a esa reunión, que "fue a lo que se comprometió", pero si esta semana no lo hace, pues admitió que le tocará establecerla al Gobierno canario.

El objetivo, dijo, es llegar a la Conferencia de Presidentes, prevista para el mes de diciembre de este año, si no con "el acuerdo alcanzado, que sería lo ideal", sí "esbozado", ya que como solicitó Canarias, en dicha conferencia, donde están todos los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "es donde se tiene que cerrar esa modificación legislativa".

Clavijo, que admitió ser conscientes de la situación de la DANA, apuntó que el Gobierno de España "tiene capacidad, tiene ministerios, tiene estructura para poder atender las dos emergencias", como son la DANA y la migratoria, porque subrayó que "Canarias lleva más de un año en emergencia".

Cuestión, matizó, que "no" se merecen ni los canarios, ni los migrantes que arriban a las costas, con menores que siguen llegando. "La situación cada vez es más complicada aquí", apuntilló para agregar que la Ley de Extranjería "se va a tener que cambiar, ya están llegando a Baleares".

Para el presidente canario la situación "es insostenible" y tiene que "caer por su propio peso". Además consideró que "no puede ser un tema de dinero solo, va a ser un tema de compromiso a los 5.800 menores" que aproximadamente hay en estos momentos en el archipiélago canario, para que en un país de 48 millones de habitantes "pueden ser atendidos de manera digna en todo" el territorio.

En este sentido, Clavijo pidió dejar de usar la migración "como un arma política" porque entiende que "no es necesario".

"HABRÁ MÁS CARPAS"

Por otro lado, al ser preguntado por si van a instalarse más carpas, Clavijo apuntó que si bien éstas son la "representación de un fracaso, de un fracaso de política migratoria y de un fracaso de poder atender y derivar de manera digna", también agregó que "obviamente en las respuestas va a haber más carpas. No hay más remedio".

En relación con ello, recordó que la oposición le "criticó cuando se puso la carpa de Lanzarote", sin embargo puntualizó que el Estado le "pidió la carpa para poder atender de manera digna a las personas que llegaron el fin de semana pasado".

"Realmente lo ideal es que no haya carpas, lo ideal es que tengamos un sistema que pueda atender de manera razonable pero ágil y dinámica, pero no lo estamos teniendo porque el Gobierno de España, pues a este asunto no le ha puesto ni los recursos, ni la atención, ni la voluntad política que yo creo que tenía que haber tenido", concluyó.

"HA FALLADO EL GOBIERNO DE ESPAÑA"

Preguntado por si ha fallado la UE o el Gobierno de España ante la situación migratoria, Clavijo fue rotundo apuntado que la Unión Europea "no ha fallado, quien ha fallado es el Gobierno de España y toda la clase política".

Al respecto, subrayó que el Gobierno español "no" ha activado el Frontex, ni las ayudas; la ayuda que ha venido de Europa "la ha utilizado el Gobierno de España para atender a los adultos pero no para los menores".

Sobre esto, indicó que la última legislatura de la Unión Europea se consiguió un pacto migratorio y se definieron los principios básicos de una política migratoria que "ahora se tiene que desarrollar", en estos próximos dos años se tiene que reglamentar, pero "al final es el Gobierno de España quien tiene que pedir la ayuda" y "propiciar la distribución de los recursos".

Por ello, reprochó al Gobierno central el que aluda a las comunidades autónomas como las competentes de los menores que llegan a sus costas, cuestionándose en este sentido cuántos menores tienen que arribar, para agregar que las competencias de migración de extranjería, de control de frontera, las tiene el Estado tiene.

"Tú --el Estado-- tienes responsabilidades, es decir, los menores llegan porque tú no tienes una política migratoria", apuntilló para reconocer que existe plan B porque si el Gobierno de España "no" ayuda, desde Canarias tendrán que articular acuerdos como el trabajado con Marruecos o buscar convenios con otras comunidades autónomas para poder atender "de manera digna" a los menores, darles un "proyecto de vida".

Actualmente afirmó que están "teniendo dificultades" para alquilar lugares donde poder alojar a los menores o con los ayuntamientos para los empadronamientos y si los menores "no estén empadronando, no" se pueden escolarizar. En estos momentos apuntó que hay "más de 2.000 niños y niñas sin escolarizar" en Canarias.

Finalmente, cuestionado por si cree que el Papá vendrá a Canarias ante la situación migratoria en el archipiélago y tras solicitárselo en el mes de enero, dijo creer que sí, que "hay señales", porque después también los obispos de Canarias "hicieron su trabajo".

Asimismo apuntó que el Vaticano es una ciudad-estado, donde el Papa es el jefe de Estado, por lo que entiende que "el hecho de que Pedro Sánchez y luego Félix Bolaños hayan ido significa que probablemente entre los dos Estados deben estar trabajando ya en esa posible visita", algo que sería un "tremendo honor", afirmó, porque sería la primera vez que un Papa visita Canarias e incluso apuntó que podría "acelerar y propiciar que se alcancen los acuerdos políticos necesarios" para modificar la ley.