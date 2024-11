Teresa Ribera: "Me costó hasta cuatro llamadas localizar al señor Mazón esa misma tarde"

Madrid, 8 nov (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que la tarde de la dana le costó "hasta cuatro llamadas" localizar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

"Me costó hasta cuatro llamadas localizar al señor Mazón", ha revelado Ribera en declaraciones al programa Hora 25 de la Cadena Ser, donde ha relatado que le avisó el secretario de Estado de que "la situación era muy crítica" e inmediatamente trató de hablar con Mazón.

"Me dijo algo así como que iba todo bien, pero esta tarde se ha precipitado todo. Discúlpame, te llamo en 10 minutos, ahora no puedo hablar y lógicamente no me volvió a llamar", ha dicho la vicepresidenta.

Ribera ha asegurado que tenían toda la información y que le preocupa hasta qué punto ante "una alerta tan grave, alguien puede considerarla que no es relevante o que pueda esperar".

"Yo creo que esto pone de manifiesto que tenemos que pensar de qué manera reforzar mejor, pero también tenemos que pensar en el daño que ocasionan quienes intentan generar descrédito de estas instituciones que tiene una misión tan importante", ha añadido.

Ha defendido el funcionamiento del Estado autonómico y se ha preguntado que la cuestión "no es si funciona el Estado autonómico o no", sino "si funciona o no Mazón o si Feijóo está de acuerdo o no con lo que hace Mazón".

Ribera ha defendido la labor de su ministerio, de la Agencia Estatal de Meteorología y las confederaciones geográficas. EFE