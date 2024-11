Laura Poitras, cineasta con un Oscar, achaca la victoria de Trump a "un fallo del sistema"

Bilbao, 8 nov (EFE).- La cineasta norteamericana Laura Poitras, ganadora del Oscar al Mejor Largometraje Documental por 'Citizenfour', ha considerado que la victoria de Donald Trump en las elecciones de EEUU representa un "fallo de las instituciones y del sistema".

Poitras recogerá este viernes el primero de los Mikeldi de Honor de la 66 edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, en el transcurso de la gala inaugural que se desarrollará en el Teatro Arriaga.

El segundo de los galardones recaerá en el director de Fotografía José Luis Alcaine, que recibirá su premio honorífico en la gala de clausura.

En la rueda de prensa de presentación, Poitras ha agradecido el premio en un momento en que están ocurriendo "tantas cosas en Gaza, EEUU o Valencia", y ha defendido la capacidad del cine para "dar testimonio" de la realidad y provocar cambios".

Se ha mostrado además muy crítica con los "abusos" que ejerce el "imperio norteamericano" y ha censurado que disponga de "patente de corso para invadir un país".

Cuestionada por el triunfo de Donald Trump en las elecciones de EEUU, Poitras ha considerado que plasma la existencia de "mucha desesperación" y el "fallo de las instituciones", con un sistema bipartidista en el que grandes cantidades de dinero se destinan a las campañas electorales.

Ha criticado además que el Partido Demócrata no apoyara en su momento al candidato Bernie Sanders, así como la política exterior llevada a cabo por el presidente Joe Biden, a quien ha responsabilizado de estar "sentado" ante el "genocidio de Gaza".

"Es evidente que Biden no debiera haber presentado su candidatura por segunda vez y debieran haber organizado la campaña electoral debidamente", ha indicado en relación a los demócratas.

Poitras, que ha mostrado su aprecio por la posición del Gobierno español ante Palestina, ha emplazado a los periodistas a "retar al poder del Estado" y corregir el "fracaso total" que estarían padeciendo desde los atentados contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

Ha rechazado por último la actitud de las plataformas de contenidos, a las que ha responsabilizado de "despolitizar" las películas que emiten con el objetivo de no dañar a ningún "régimen".

Con motivo de su participación en el Festival Zinebi, Laura Poitras ofrecerá sendos coloquios tras la proyección de las dos películas programadas en el auditorio del Museo Guggenheim: 'All the Beauty and the Bloodhsed' y 'Citizenfour'. EFE

(foto)