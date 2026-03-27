Piastri lideró el segundo libre de Suzuka; Sainz fue decimotercero y Alonso, el 19

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren) dominó este viernes el segundo libre para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka, donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el decimotercero y el decimonoveno tiempo, respectivamente.

En la mejor de sus 29 vueltas, Piastri cubrió los 5.807 metros de la legendaria pista nipona en un minuto, 30 segundos y 133 milésimas, 92 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ganador hace dos domingos en China y segundo en la general del campeonato.

El otro Mercedes, el del inglés George Russell -líder del Mundial- marcó, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando, el tercer crono de la sesión, a 205 milésimas de Piastri.

Sainz, que dio 30 vueltas, invirtió, en su mejor intento, un segundo y 475 milésimas más que Piastri; del que se quedó, en el mejor de sus 24 giros, a tres segundos y cuatro décimas, el doble campeón mundial asturiano.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió decimoséptimo en la tabla de tiempos, a dos segundos y 305 milésimas del australiano en la más rápida de sus 28 vueltas.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) acabó vigésimo un ensayo en el que se marcaron los mejores cronos de la jornada. 'Checo', que dio sólo 14 vueltas, se quedó en su mejor intento -al igual que el resto, con las gomas blandas- a poco más de tres segundos y medio. EFE