Espana agencias

Seleccionador de Jamaica afirma que no hay que ilusionarse por el triunfo en la respesca

Guardar

Guadalajara (México), 27 mar (EFE).- El seleccionador de Jamaica Rudolph Speid aseveró que su equipo no debe ilusionarse por el triunfo que obtuvo sobre Nueva Caledonia, ya que su próximo duelo, ante República Democrática del Congo, será una prueba más complicada para clasificarse al Mundial.

"No nos hacemos ilusiones. Sabemos lo que el Congo trae. Son un equipo mucho mejor, se parecen un poco a nosotros: atléticos, rápidos y potentes. Tienen jugadores de primer nivel en todo el mundo. Va a ser interesante", aseguró el estratega en conferencia de prensa.

Los 'Reggae Boyz', hicieron valer su condición de favoritos con su victoria 0-1 sobre Nueva Caledonia con un gol de Bailey Cadamarteri en el encuentro de la repesca intercontinental de la FIFA.

Speid fue crítico con su equipo, que creó oportunidades para obtener una victoria más amplia, pero no tuvieron contundencia."Si hubiéramos aprovechado nuestras oportunidades de gol habríamos sentenciado el partido, pero hay que darle crédito a Nueva Caledonia; pelearon cada pase, cada posición y defendieron su portería como nunca", aseguró.

Bailey Cadamarteri coincidió con su entrenador, aunque también dio crédito al rival por la intensidad que mostraron. "Todo el respeto para Nueva Caledonia, tienen buenos jugadores a nivel individual y son un buen equipo. Nosotros no entramos al partido pensando que éramos superiores; lo afrontamos con la cabeza puesta y logramos el objetivo, aunque pudimos hacer más goles", señaló.

El delantero explicó que esta victoria fue una de las más importantes en su carrera porque les sitúa más cerca del Mundial."Este juego fue uno de los más trascendentales porque aseguramos el pase. Espero que podamos rendir bien contra el Congo para lograr la clasificación al Mundial", concluyó el autor del gol.

El conjunto jamaicano se enfrentará el próximo martes a la República Democrática del Congo para determinar al último integrante del grupo K del Mundial 2026, en el que ya esperan Portugal, Colombia y Uzbekistán.EFE

(foto)

Últimas Noticias

El BOE publica el cese de Montero como vicepresidenta y ministra de Hacienda y los nombramientos de Cuerpo y España

El BOE publica el cese de Montero como vicepresidenta y ministra de Hacienda y los nombramientos de Cuerpo y España

Pamesa Teruel apura sus opciones ante Cisneros en un duelo decisivo por la quinta plaza

Infobae

Alonso: "Todo salió bien; tanto la mamá como el bebé están bien"

Infobae

Piastri lideró el segundo libre de Suzuka; Sainz fue decimotercero y Alonso, el 19

Infobae

Turismo rural al 65 % y restauración "contenida" en una Semana Santa marcada por la guerra

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno reconstruye su amistad con Argelia: un acuerdo de gas “renovado” sin detallar y la intención de iniciar “una nueva etapa”

El Gobierno reconstruye su amistad con Argelia: un acuerdo de gas “renovado” sin detallar y la intención de iniciar “una nueva etapa”

Un conductor accidentado logra que una aseguradora le indemnice con más de 60.000 euros tras discutir la valoración de sus secuelas en los tribunales

Un contrato de Cultura revela que la Iglesia tiene 171.000 bienes catalogados como “históricos” y que inventariarlos costará 772.000 euros

49 años del peor accidente aéreo de la historia que dejó 583 muertos en Tenerife: el descontrol del aeropuerto de Los Rodeos por una bomba en Las Palmas

Un Ayuntamiento del PP ‘permite’ desde hace años que los pacientes de un hospital del Grupo Quirón aparquen en dos parcelas protegidas: “Su uso es ilegal y han desaparecido árboles”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de marzo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de marzo

La desigualdad dentro de los millennials depende de si vas a heredar o no: el 10% acumula más de la mitad de la riqueza de toda la generación

La hipoteca fija gana la batalla a la variable y se convierte en la “mejor opción” ante la escalada del euríbor

Los coches eléctricos apenas ahorrarán 50 euros al año con la rebaja del IVA de la luz, los de gasolina pueden llegar hasta los 400

¿Cuándo hay que quitar a los hijos de la declaración de la renta?

DEPORTES

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”