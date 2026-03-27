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Pamesa Teruel apura sus opciones ante Cisneros en un duelo decisivo por la quinta plaza

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Teruel, 27 mar (EFE).- Pamesa Teruel afronta este sábado un partido clave frente a Cisneros La Laguna en la última jornada, con posibilidades reales de alcanzar la quinta posición en la clasificación y mejorar su posición de cara a los playoffs.

El conjunto turolense llega a la cita situado en la séptima plaza, pero con un margen mínimo respecto a sus rivales directos, ya que la igualdad en la zona media-alta mantiene abiertas varias combinaciones, lo que convierte el enfrentamiento en determinante.

Una victoria permitiría al conjunto turolense asegurar al menos la sexta posición y mantener opciones de seguir con su ascenso en la tabla hasta la quinta plaza a la espera de una derrota de Leleman Conqueridor Valencia.

El equipo dirigido por Maxi Torcello ha preparado el encuentro tras una semana marcada por la autocrítica: el técnico ha reconocido que el rendimiento ante Valencia fue insuficiente en todas las facetas del juego y ha admitido que el grupo no encontró respuestas durante el partido

Asimismo, también ha señalado que la plantilla ha trabajado en corregir errores y reforzar la confianza tras la derrota del pasado sábado contra el conjunto valenciano en otro choque contra un rival directo.

Durante los entrenamientos, el vestuario ha apostado por el análisis colectivo, según ha explicado Torcello, quien ha señalado que han introducido ajustes tácticos y nuevas soluciones con el objetivo de mejorar la consistencia del equipo en un momento decisivo de la temporada.

El rival, Cisneros La Laguna, llega en una dinámica positiva y con ventaja en la clasificación, algo que el entrenador ha destacado del club canario, al que ha calificado como un conjunto ordenado y fiable, con una estructura sólida que dificulta el juego del adversario.

De cara al encuentro, el Pamesa Teruel deberá mantener la disciplina táctica, cuidar el balón y mostrar solidez defensiva, tal y como ha subrayado el técnico, que ha indicado que la paciencia y la toma de decisiones en ataque serán factores determinantes.

El partido definirá la posición final antes de los playoffs, donde el equipo turolense aspira a competir en las mejores condiciones posibles. EFE

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