El Surne Bilbao retoma su arrollador camino europeo recibiendo al Kutaisi georgiano

Bilbao, 5 nov (EFE).- El Surne Bilbao Basket retoma su arrollador camino europeo de esta temporada, en el que cuenta por victorias contundentes cada partido jugado en la Copa Europa FIBA, recibiendo en La Casilla (20.00 horas) al BC Kutaisi 2010 georgiano, al que ya apalizó en la primera vuelta en Tiflis (57-88).

Así que todo apunta a un nuevo correctivo de los de Jaume Ponsarnau, muy superiores al resto de equipos de un Grupo J que lidera con mano de hierro aunque todavía sin asegurarse ni ser campeón de grupo ni el billete a la segunda fase, que será también de grupos.

Aunque a los 'hombres de negro' solo les discuten su presencia entre los 16 mejores de la competición las matemáticas, ya que al único rival que puede impedírselo, el BC Prievidza, ya le ganó en Eslovaquia por 23 puntos de diferencia (61-84).

Como el Prievidza ha ganado el resto de encuentros del grupo, el Surne Bilbao tiene que vencer mañana al Kutaisi para evitar la posibilidad de una desagradable sorpresa en la última jornada también en La Casilla, el histórico pabellón de la capital vizcaína que desaparecerá en breve y al que el conjunto bilbaíno, que nació en él, quiere homenajear coincidiendo con su 25 aniversario.

Si ganan al Kutaisi, los de negro se asegurarán que en la última jornada el Prievidza solo pueda impedirles ser campeones de grupo imponiéndose por 23 o más puntos.

Aunque si el conjunto eslovaco pierde mañana antes en casa ante el BC Balkan búlgaro, en un partido que comienza dos horas antes, el Surne sería ya campeón solo ganando al Kutaisi.

Disquisiciones más numéricas que reales porque parece casi impensable que el equipo vasco no solo no sea campeón sino que no gane con mucha holgura los dos partidos que le quedan por jugar.

En Tiflis lideraron el contundente triunfo de los de negro, que anotaron 14 de los 27 triples que lanzaron, el escolta estonio Kristian Kullamae (18 puntos, 6/6 TC, 5 asistencias, 3 robos y 22 de valoración) y ala-pívot belga Thijs de Ridder (12, 7 rebotes y 19).

Por el Kutaisi, al que le duró la gasolina siete minutos y medio, el mejor, de largo, fue el ala-pívot George Korsantia (17, 13 rebotes, 3 tapones y 26), que jugó casi todo el partido. EFE