Bolaños se reúne hoy con los portavoces parlamentarios del Congreso para informarles sobre la DANA

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reunirá este lunes con los portavoces parlamentarios del Congreso de los Diputados para informarles de la situación y las actuaciones que se están llevando a cabo en la gestión de la tragedia provocada por la DANA. Las reuniones tendrán lugar a partir de las 16.00 horas en el Congreso.

Fuentes del Ministerio indicaron que Bolaños contactó con los portavoces de los grupos parlamentarios y fuerzas políticas con representación en el Congreso para convocar reuniones con cada uno de ellos para tratar esta cuestión.

"Esta mañana me he puesto en contacto con los portavoces de los grupos parlamentarios y fuerzas políticas en el Congreso. Mañana me reuniré con todos para informar de situación y actuaciones que estamos llevando a cabo en la gestión de la catástrofe provocada por la DANA", publicó el domingo el titular de Presidencia en su cuenta de X.