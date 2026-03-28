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Condenado a 5 años de prisión por violar a la compañera de piso de su novia en Almería

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Almería, 28 mar (EFE).- La Audiencia de Almería ha condenado a cinco años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a la compañera de piso de su pareja sentimental, aprovechando que se encontraba dormida, unos hechos que ocurrieron en noviembre de 2020.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el procesado se quedó a pernoctar en el domicilio de la víctima, quien se hallaba sola esa noche. De madrugada, el acusado entró en el cuarto y la agredió sexualmente a pesar de que la joven se despertó y forcejeó con él para intentar quitárselo de encima.

El tribunal impone la pena de cinco años de cárcel tras aplicar la atenuante analógica de reparación del daño ya que el acusado consignó 10.000 euros en la cuenta del tribunal antes del juicio. Además de la pena privativa de libertad, la condena incluye una orden de alejamiento de 500 metros para este hombre y la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio durante nueve años.

Asimismo, la resolución judicial establece una medida de libertad vigilada por un periodo de siete años a ejecutar tras la salida de prisión, una inhabilitación de diez años para cualquier profesión que conlleve contacto regular con menores y la obligación de indemnizar a la perjudicada con 30.000 euros por los daños morales y psicológicos ocasionados. EFE

mma/bfv/ros

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