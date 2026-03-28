El Asisa Joventut afronta un partido trampa antes de la eliminatoria europea

Badalona (Barcelona), 28 mar (EFE).- El Asisa Joventut afrontará este domingo (12:00 horas) un partido trampa ante el Dreamland Gran Canaria justo antes de la decisiva eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones que disputará contra el AEK griego.

Los catalanes buscarán la sexta victoria consecutiva en la Liga Endesa ante un rival en horas bajas, pero que cuenta con una plantilla completa con jugadores de gran nivel.

La Penya, además, llega con la moral por las nubes tras la última victoria en el derbi en Barris Nord ante el Hiopos Lleida (86-88), en un duelo que parecía perdido y que acabaron ganando gracias a un triple de Cameron Hunt en la última jugada.

El equipo dirigido por Dani Miret, sexto en la tabla con 15 victorias y 8 derrotas, está a un sólo triunfo de diferencia del tercer clasificado, el UCAM Murcia, por lo que de ganar a los canarios podría acceder a las posiciones que darían el premio de ser cabeza de serie en los ‘play-off’.

Sin embargo, los verdinegros también tienen que mirar de reojo hacia abajo, ya que el noveno clasificado, el Surne Bilbao Basket, suma 14 victorias y está en dinámica positiva.

Para el duelo ante los insulares, Miret tendrá las dudas del base Guillem Vives y el pívot Ante Tomic, ambos en la fase final de recuperación de sus respectivas lesiones, un esguince de tobillo y molestias musculares, respectivamente.

Miret que se sentará en el banquillo después de firmar su renovación por dos temporadas más con el Asisa Joventut, en un acuerdo que remarca la filosofía del club con un entrenador que ha pasado por todas las categorías inferiores y que en su primer año y medio en el primer equipo ha cumplido con los objetivos marcados.

Por otro lado, el partido ante el Dreamland Gran Canaria también servirá para celebrar el 96 aniversario del conjunto badalonés, con diversas actividades lúdicas antes del choque.

En el duelo disputado en la primera vuelta en el Gran Canaria Arena, el Asisa Joventut fue muy superior y logró vencer por 78-92, por lo que el ‘basket-average’ momentáneo es de +14 para los catalanes. EFE

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