Espana agencias

El Asisa Joventut afronta un partido trampa antes de la eliminatoria europea

Guardar

Badalona (Barcelona), 28 mar (EFE).- El Asisa Joventut afrontará este domingo (12:00 horas) un partido trampa ante el Dreamland Gran Canaria justo antes de la decisiva eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones que disputará contra el AEK griego.

Los catalanes buscarán la sexta victoria consecutiva en la Liga Endesa ante un rival en horas bajas, pero que cuenta con una plantilla completa con jugadores de gran nivel.

La Penya, además, llega con la moral por las nubes tras la última victoria en el derbi en Barris Nord ante el Hiopos Lleida (86-88), en un duelo que parecía perdido y que acabaron ganando gracias a un triple de Cameron Hunt en la última jugada.

El equipo dirigido por Dani Miret, sexto en la tabla con 15 victorias y 8 derrotas, está a un sólo triunfo de diferencia del tercer clasificado, el UCAM Murcia, por lo que de ganar a los canarios podría acceder a las posiciones que darían el premio de ser cabeza de serie en los ‘play-off’.

Sin embargo, los verdinegros también tienen que mirar de reojo hacia abajo, ya que el noveno clasificado, el Surne Bilbao Basket, suma 14 victorias y está en dinámica positiva.

Para el duelo ante los insulares, Miret tendrá las dudas del base Guillem Vives y el pívot Ante Tomic, ambos en la fase final de recuperación de sus respectivas lesiones, un esguince de tobillo y molestias musculares, respectivamente.

Miret que se sentará en el banquillo después de firmar su renovación por dos temporadas más con el Asisa Joventut, en un acuerdo que remarca la filosofía del club con un entrenador que ha pasado por todas las categorías inferiores y que en su primer año y medio en el primer equipo ha cumplido con los objetivos marcados.

Por otro lado, el partido ante el Dreamland Gran Canaria también servirá para celebrar el 96 aniversario del conjunto badalonés, con diversas actividades lúdicas antes del choque.

En el duelo disputado en la primera vuelta en el Gran Canaria Arena, el Asisa Joventut fue muy superior y logró vencer por 78-92, por lo que el ‘basket-average’ momentáneo es de +14 para los catalanes. EFE

jvs/vmc/jpd

Últimas Noticias

Muere un hombre en un accidente laboral en una granja de Álava

Infobae

Aemet activa avisos en 6 comunidades, que son naranja en Cataluña y Comunidad Valenciana

Infobae

Ignacio Garriga (Vox) ve una "nueva fase" en las negociaciones con el PP con portavoces sectoriales

Ignacio Garriga asegura que incluyen responsables especializados de Vox en los contactos con el PP para intentar acuerdos en varias regiones y exige que cesen los obstáculos de la dirección nacional popular, defendiendo la unidad de su partido ante críticas internas

Ignacio Garriga (Vox) ve una "nueva fase" en las negociaciones con el PP con portavoces sectoriales

Dirigente de Compromís confía que Oltra regresará con un puesto de referencia: "Su liderazgo llega a toda la izquierda"

El portavoz de Iniciativa destaca el papel de Mónica Oltra como figura clave para recomponer el espacio progresista en la Comunidad Valenciana, mientras urge a las formaciones de izquierda a fortalecer la unidad y afrontar los desafíos electorales próximos

Dirigente de Compromís confía que Oltra regresará con un puesto de referencia: "Su liderazgo llega a toda la izquierda"

Expertos advierten de la necesidad de controlar las armas biológicas de las que podría disponer Irán

Expertos advierten de la necesidad de controlar las armas biológicas de las que podría disponer Irán
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide anular el incremento de una pensión alimentaria y la Justicia le da la razón: la madre genera más ingresos ahora que cuando se estableció la cuantía inicial

Un padre pide anular el incremento de una pensión alimentaria y la Justicia le da la razón: la madre genera más ingresos ahora que cuando se estableció la cuantía inicial

España protegerá el Estrecho de Gibraltar con una batería antimisiles Patriot de cara a 2029

Quién es Pablo Crespo, el número dos de la trama Gürtel que ha salido de la cárcel tras 12 años

La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora porque cada vez hay menos oficiales europeos y no se renuevan las ventajas fiscales

Carlos Cuerpo, el menos sanchista de los ministros, asciende para perpetuar a Pedro Sánchez y reforzar el perfil internacional

ECONOMÍA

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”