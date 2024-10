García Plaza: Estamos mejor que el año pasado porque tenemos un punto más

Vitoria, 31 oct (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, recordó este jueves que, a pesar de las cinco derrotas consecutivas, están mejor que el año pasado porque tienen un punto más con las mismas jornadas disputadas.

El técnico dijo en rueda de prensa que no es su peor momento y asumió que algún día se tendrá que ir. “Cuando lo haga lo haré con la cabeza alta porque lo he dado todo”, consideró, y asumió que “esto es fútbol”.

“Les he dicho a los chicos que no me van a ver nervioso. Este es mi equipo, soy un alavesista más y que pase lo que tenga que pasar”, dijo Luis García Plaza, con tranquilidad, convencido de que a su equipo le están pasando demasiadas cosas que no van a durar toda la temporada.

“Cabeza alta y a pelear mañana y no dudéis de que mi estado de ánimo es el máximo”, remarcó.

Respecto al club dijo que han hecho “lo mismo que todas las semanas”. “Nadie me puede reprochar que no he cumplido objetivos, pero noto al club igual de cerca que siempre, fenomenal”, apuntó.

Sobre el Mallorca zanjó que “no es un rival directo” del Alavés. “Después de los siete u ocho equipos grandes, es la mejor plantilla con una diferencia brutal y además tienen un entrenador como Jagoba (Arrasate)”, subrayó.

“Va a estar de mitad de la tabla para arriba seguro”, opinó Luis García Plaza, que puso en valor la fortaleza defensiva de los bermellones.

“Es uno de los delanteros más dominantes en balones frontales”, dijo sobre Muriqi y añadió que el Mallorca “tiene centrales fuertes y rápidos, mucha calidad y es un equipo construido”. EFE

