Florensa (IEMed) advierte contra la polarización a raíz del conflicto en Oriente Medio

El presidente ejecutivo del Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Senén Florensa, ha abierto este sábado la Conferencia de la sociedad civil euromediterránea contra la polarización a raíz de Oriente Medio, advirtiendo precisamente de los peligros que implica polarizar.

La Conferencia de la sociedad civil euromediterránea contra la polarización a raíz de Oriente Medio se celebra este fin de semana con el lema 'Reclaiming our Shared Humanity. Countering Polarisation, Dehumanisation, and Radicalisation driven by the Middle East Conflict', con más de 200 participantes de unos 30 países, organizada por el propio IEMed con apoyo de la UE.

Florensa ha afirmado que esta conferencia pretende conseguir acuerdos contra la polarización, incluido el antisemitismo y el antiislamismo que implica.

PROCESO DE BARCELONA

Ha considerado que la Historia mediterránea siempre ha sido compleja pero también ha generado intercambio, pero "hoy desafortunadamente la situación se ha ido complicando", pese a los años de optimismo y esperanza tras el Proceso de Barcelona de hace 30 años, ha recordado.

En 2025 se cumplirán esos 30 años del lanzamiento del Proceso de Barcelona, así que ha deseado reforzar ahora sus objetivos: reforzar la zona para que sea región de paz estabilidad, diálogo, comprensión y colaboración económica.

Florensa ha dicho que los ataques terroristas de octubre de 2023 y el conflicto posterior "amenazan precisamente a toda la región" y ha calificado de esencial la sociedad civil reunida en esta conferencia para reaccionar ante la polarización que ha surgido.