Una exposición en Nueva York mostrará 150 piezas de la ciudad califal de Medina Azahara

Córdoba, 25 oct (EFE).- El Institute for the Study of the Ancient World, en Nueva York (Estados Unidos) acogerá una exposición monográfica sobre la ciudad califal de Medina Azahara, en Córdoba, con 150 piezas de las que un centenar han sido prestadas por museos andaluces.

Según ha informado este viernes la Junta de Andalucía la muestra, bajo el titulo 'Madinat al-Zahra, la capital brillante de la España islámica', permanecerá abierta entre el 30 de octubre y el 25 de marzo del año próximo y entre las 150 piezas que acogerá hay 111 obras procedentes de cuatro museos andaluces.

Estos son el Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra, que aporta 36 piezas; el Museo Arqueológico de Córdoba, con 30; el Museo de Jaén, que lleva 44 del Tesoro de la Charilla; y el Museo Arqueológico de Jerez, que envía dos.

A estas se suman una cuarentena de piezas de colecciones estadounidenses, la Numismatic Society (29), el Brooklyn Museum (6); el Metropolitan Museum of Art (3); y The Hispanic Society of America (una).

Se trata de la primera exposición monográfica sobre la ciudad califal cordobesa organizada fuera de Andalucía, según ha destacado la Junta de Andalucía.

A lo largo de cuatro secciones mostrará la historia de cómo se fraguó el Califato Omeya de Córdoba en la España del siglo X, un tema inédito en Estados Unidos.

El Institute for the Study of the Ancient World, que acogerá la exposición, es un centro de investigación de posgrado, dependiente de la Universidad de Nueva York, especializado en el estudio de las civilizaciones del mundo antiguo.

Para la ocasión, desde el Conjunto de Madinat al-Zahra se ha coordinado la operación de embalaje y traslado de las piezas, garantizando la seguridad de cada uno de los elementos que formarán parte de la exposición, una acción que ha sido coordinada por los comisarios del evento.

Estos son el director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zhara, Antonio Vallejo Triano, y Eduardo Manzano Moreno, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigación Científicas, bajo la responsabilidad de Roberta Casagrande-Kim, en representación del centro de Nueva York, en su condición de directora de exposiciones y conservadora de la Galería Bernard and Liza Seis.

La ciudad califal Madinat al-Zahra está inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de Unesco desde 2018. EFE