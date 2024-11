La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez condena el machismo y valora a las víctimas

Pamplona, 25 oct (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tras conocer la denuncia contra el ya exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por violencia machista ha condenado "estas actitudes", que ha desligado de ideologías o estratos sociales, y ha asegurado que el valor está en las víctimas, con las que ha mostrado el "compromiso" del Gobierno.

Lo ha dicho en rueda de prensa con motivo de un acto en Pamplona, donde preguntada al respecto Rodríguez ha advertido que lo sucedido reafirma que el machismo "es una cuestión estructural, que hay que trabajar cada día para cambiar esa realidad. Lamentar esa situación, condenar, reprobar esas actitudes y mostrarnos siempre, siempre al lado de las víctimas".

Además, ha valorado que las víctimas "se atrevan a denunciar, porque no siempre es fácil dar ese paso y hay que animarlas siempre que ocurra a que den ese paso. Que sepan que siempre van a estar acompañadas por parte de las Administraciones Públicas. La defensa del feminismo no para. Tenemos que seguir luchando para acabar con la peor cara del machismo, que es esta, la de la agresión, la del no respeto y en este caso, de la agresión sexual".

"Así que sea quien sea, venga donde venga, aquí estamos las feministas para pararles y para acompañar a las víctimas", ha incidido la ministra, que ha abogado por "reforzar todavía más nuestra políticas en aras a la igualdad" desde el Gobierno, con cuyo presidente, Pedro Sánchez, no ha tenido oportunidad de hablar sobre el caso Errejón, ha dicho.

Ha refrendado sus palabras la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, quien ha señalado sobre la denuncia contra Errejón que un caso así evidencia que "el machismo es una cuestión estructural, no entiende ni de clases sociales, ni de orígenes ni de ideologías".

Sin embargo, "afortunadamente, el trabajo que se hace desde las políticas públicas y empujados por los movimientos feministas, hace que estas situaciones afloren, que no queden impunes", ha dicho para trasladar como presidenta del Navarra "nuestra solidaridad, nuestro afecto y nuestra fuerza para con las víctimas".

En el mismo acto estaba la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, también coordinadora de Podemos Navarra, quien ha "reforzado" con sus palabras estas posturas, porque "en la lucha contra las violencias machistas no caben ni las medias tintas ni las excepciones. Por tanto, desde aquí mostrar nuestra total solidaridad y compromiso con las víctimas".

También, y sin citar expresamente su liderazgo en Navarra de la formación Podemos, a la que perteneció Errejón, la consejera Alfaro ha señalado: "Por la parte que representamos aquí mostramos el firme compromiso de nuestro espacio ideológico de pelear por un país más igualitario y más feminista". EFE

