Eduard Fernández (actor): “La cultura no debe estar al servicio de nadie, debe ser libre"

Fernando Sanz

Valladolid, 23 oct (EFE).- Más de tres décadas sobre las tablas y en los set de rodajes dedicadas a la interpretación avalan a Eduard Fernández (Barcelona, 1964), un actor comprometido con su profesión, que con sus proyectos busca “pasarlo bien” y que defiende una “cultura libre y crítica con el poder”.

“La cultura y el arte deben ser libres, no deben estar al servicio de nadie, ni de derechas ni de izquierdas ni de ningún partido" y " generalmente, críticas con el poder”, asegura en una entrevista con EFE con motivo del estreno mundial de 'El otro', un corto en el que compite en la Sección Oficial de cortometrajes españoles en la 69 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

"A mí siempre me ha dado pudor poner la cultura a la misma altura que sanidad y educación, que creo que son cosas sagradas, pero cuando he visto que Vox llegaba a los ayuntamientos y elegía siempre cultura me dije, estos señores me está diciendo que la cultura es mucho más importante", ha reflexionado.

Para Fernández -que comenzó como mimo en las calles de Barcelona y que acumula tres Goya a mejor actor, principal o secundario, por las películas 'Fausto 5.0' (2001), 'En la ciudad' (2003) y 'Mientras dure la guerra' (2020); una Concha de Plata del Festival de San Sebastián por 'El hombre de las mil caras' (2016) o la Espiga de Honor en la 63ª Seminci-, la cultura es algo "atávico" que hace que el público se emocione.

A Seminci llega con 'El otro', su primer trabajo como director, en el que también actúa y escribe, que nace de una imagen en la que pretendía hablar de un ser humano que está solo, afectado por una situación extrema de adicción a las drogas y "que termina huyendo despavorido de sus propios fantasmas".

"Creo que la soledad más brutal es el huir, que lo más bestia es cuando uno huye y termina huyendo de sí mismo", ha enfatizado, una historia que le da pie a reflexionar sobre la soledad de la que "no se habla nunca, no se habla de esos momentos en los que lo pasamos tan mal y que incluso avergüenzan un poco".

Respecto a la salud mental, Fernández ha valorado que "poco a poco se va quitando esa vergüenza" en algunos temas como la depresión e insiste en que hay que ponerle "palabras a las cosas y saber que es un enfermedad", porque en parte "quita la culpabilidad", así como pedir ayuda y buscar a un profesional cuando haya oportunidad.

Un buen año

Este 2024, además del 'El otro', ha estrenado el 'El 47', sobre la lucha de un movimiento vecinal para llevar el transporte público a una barriada de Barcelona, y en noviembre estrenará 'Marco', una biografía del impostor Enric Marco, que durante años se hizo pasar por un superviviente de un campo de concentración nazi para lograr reconocimiento social.

"A principios de año, un amigo me dijo: es tu año, cumplo 60 y es el año del dragón.... Y yo soy dragón de fuego, cuidado conmigo", bromea, antes de entrar en dos personajes prácticamente opuestos.

Para preparar un personaje tan complejo como el de Enric Marco, el actor explica a EFE que ha querido darle muchas capas, llegar a su esencia y reconoce que espera que le guste a las hijas de Marco y que "estuvieran orgullosas del respeto que han mostrado" al abordar este personaje.

Para Fernández, este impostor era un personaje "interesantísimo", con un "narcisismo inacabable e inabarcable" y ha explicado que quería ir a su "esencia humana y ver qué le pasa a ese hombre dentro para intentar llenar el vacío brutal que tiene".

Un personaje completamente distinto al protagonista de 'El 47', Manolo Viralta, un hombre en el que "todos reconocemos a un tío, un abuelo o un primo que ha emigrado dentro de España en los años 50 o 60" y que, pese a todos su avatares, sigue manteniendo la dignidad.

"Creo que es una lección muy buena para cualquier persona: la dignidad no tienes por qué perderla, pase lo que pase, en cualquier circunstancia", ha afirmado.

Con tres décadas de oficio a sus espaldas, Eduard Fernández ha señala que la Inteligencia Artificial (IA) le da mucho miedo, pero considera que hay cosas que "son muy difíciles de trasladar" - una mirada, un gesto o un silencio - y a eso nos dedicamos". EFE.

fsm/rjh/pcr/oli

(Foto) (Vídeo)