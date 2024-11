Rodríguez clama por un "gran acuerdo" en vivienda y Sumar amaga con pedir su dimisión

Madrid, 23 oct (EFE).- La ministra Isabel Rodríguez ha llamado a la "unidad" y a un "gran acuerdo" de país para solucionar el problema de la vivienda en España, en una comparecencia en el Congreso que no ha convencido ni a los partidos que dan apoyo al Gobierno ni a su socio de coalición, que ha amagado con pedir su dimisión.

"Si no está del lado correcto no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista", ha advertido a la ministra de Vivienda el diputado de Sumar Alberto Ibáñez, durante un debate de más de cuatro horas que ha puesto de manifiesto la dificultad de conseguir ese pacto de Estado, dado que la izquierda y la derecha de la Cámara defienden modelos distintos con medidas incompatibles entre sí.

Isabel Rodríguez, sin embargo, ha considerado "imprescindible el acuerdo y el consenso" en la búsqueda de soluciones y ha abogado por blindar el parque de vivienda y los suelos públicos", como "base para ese gran acuerdo".

Durante su comparecencia, se ha mostrado convencida de que al finalizar esta legislatura habrá puesto los cimientos para resolver el problema de manera estructural y acabar con él "para siempre", y ha insistido en que desde que Pedro Sánchez es presidente se han movilizado 20.400 millones de euros en políticas de vivienda.

Los partidos a la izquierda del PSOE han coincidido en situar a la ministra del lado de los "rentistas" y le han pedido que "escuche a la calle" y a las manifestaciones masivas que están reclamando intervenir el mercado y bajar los precios del alquiler.

El portavoz de Sumar le ha dicho que "tiene que elegir" si está del lado de los "fondos buitre", las empresas gestoras del alquiler y los "rentistas"; o del lado de la gente que sufre el problema del acceso a la vivienda, a lo que Rodríguez ha replicado que "la duda ofende" y ha preguntado a su vez a su socio si "está del lado del Gobierno o de la oposición".

"Con el maniqueo de la polarización no vamos a dar respuesta", ha advertido la ministra, que ha insistido una y otra vez en que no hay "váritas mágicas" y en que muchas de las medidas que está desplegando no darán efectos inmediatos.

También ha cargado contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por no declarar zonas tensionadas y contra el PP por fomentar la cultura del "pelotazo" y no apoyar la reforma de la Ley del Suelo.

Desde ERC, Pilar Valluera ha reprochado a Rodríguez que no tome medidas "valientes" y que diga cosas que dan "vergüenza" y que producen la "sensación sistemática de que está del lado de los propietarios".

Entre los más propositivos, el representante de EH Bildu Oskar Matute ha enumerado una batería de medidas que pueden adoptar las distintas administraciones, entre ellas, topar los precios, limitar los alquileres de temporada y los pisos turísticos, ceder suelo público para la construcción de vivienda y gravar los pisos vacíos con un canon del 150 % sobre el IBI, algo que, según ha asegurado, ya están haciendo muchos municipios donde gobierna su partido.

La más dura se ha mostrado la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha asegurado que sus diputados no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno no baja los alquileres un 40 % y prohíbe la compra de vivienda que no sea para vivir.

Más Illa menos Ayuso

El portavoz del PSOE, Patxi López, que ha acusado de "demagogia" a quienes sitúan a los socialistas del lado de los especuladores, ha afirmado que para arreglar el problema vivienda se necesita "más Salvador Illa (presidente de la Generalitat de Cataluña) y menos Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz)".

Ademas ha defendido que el Bono Alquiler Joven, una medida del ministerio muy contestada por sus socios, está "aliviando la carga a 60.000 jóvenes en España".

Entre los partidos que no apoyaron en su día la ley de vivienda, el PNV ha reclamado a Rodríguez "autocrítica" y ha vuelto a plantear la necesidad de "retocar" esta ley para dar más seguridad jurídica a los propietarios.

También la parlamentaria de Junts Marta Madrenas ha señalado que el déficit estructural de vivienda pública y privada es lo que está tensionando "al máximo" el mercado.

Madrenas ha opinado que el Gobierno está "muy superado" por esta situación y que "se deja arrastrar de un lado y de otro por propuestas incompatibles entre sí".

"Se la ve desorientada, por ejemplo con los alquileres de temporada", le ha dicho a la ministra, a la que ha urgido a ampliar el parque de vivienda y a dar seguridad jurídica a los propietarios, porque si no "no habrá vivienda para nadie".

En nombre del grupo popular, Sergio Sayas ha calificado la comparecencia de Rodríguez de "decepcionante" y ha dicho que, después de seis años de gobierno de Pedro Sánchez, su política de vivienda ha sido un "fracaso", que el mercado "no se puede intervenir" y que, lo que hay que hacer es construir más vivienda, porque el "problema es de oferta".

Para Carlos Hernández Quero, de VOX, es una "estafa" que el Gobierno pretenda estar "al mismo tiempo controlando la calle y el BOE"; ha criticado que se ponga el foco en el alquiler y no en la extensión de la propiedad y ha sostenido que el control de precios "no ha funcionado en ningún lugar del mundo".EFE