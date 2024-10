El Real Madrid, con Musa, mide su recuperación con el Estrella Roja, líder de la Euroliga

Madrid, 23 oct (EFE).- El Real Madrid tratará este jueves de encadenar por primera vez tres victorias en esta temporada frente al Estrella Roja de Belgrado, líder de la Euroliga después de cuatro jornadas, frente al que estará disponible el escolta bosnio Dzanan Musa, recuperado de una torcedura en el tobillo.

La cita en el Wizink Center (20.45 horas) llega después del triunfo europeo frente al Panathinaikos de la pasada semana y al Bàsquet Girona en la Liga Endesa el pasado domingo, también en casa, donde los madridistas se mantienen firmes.

Musa se tuvo que retirar del partido frente al Girona y no se entrenó ayer, martes, pero hoy sí lo hizo con el resto del grupo y podrá jugar contra el conjunto serbio.

“Está bien”, aseguró este miércoles Chus Mateo en rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en la que apuntó que las dos únicas bajas son las ya conocidas del base Andrés Feliz y del pívot Usman Garuba.

Sobre la posibilidad de que el equipo pueda incorporar algún refuerzo para apuntalar la plantilla, el técnico precisó que no toca pensar en ello a día de hoy, pero no cerró la puerta para más adelante: “Tenemos que estar atentos para que en el momento determinado y que se crea conveniente reforzarnos porque es muy exigente (la temporada)”.

“Ahora lo que me toca es pensar en lo que tengo, no puedo anticipar o prever o si puede venir alguien o no. No lo sé. De momento, tengo, sin duda, lo mejor y no vamos a pensar si es corta o larga. Para mañana podemos estar perfectamente. Los míos siempre van a ser los mejores y con eso vamos a ir adelante. Vamos a tratar de hacer las cosas bien con lo que hay. El calendario es muy exigente, pero tenemos lo que tenemos”, añadió.

En una temporada en la que los madridistas suman cinco derrotas, Mateo recomendó gestionar mejor “la ansiedad y la impaciencia” a la hora de afrontar los partidos.

A su juicio, el equipo tiene que “quitarse la impaciencia jugando como lo ha hecho en los últimos días”. “Si empiezas a ver que no sumas, hay cierta ansiedad por sumar y eso puede llevarte a error”, reflexionó.

“No hay canastas de diez puntos, hay que hacer una jugada defensiva y otra ofensiva, hacer las cosas bien en el momento que toca, no querer correr antes de andar. A veces hemos querido correr y ganar el partido antes de tiempo y no lo hemos leído bien”, admitió el técnico.

Del Estrella Roja, líder con tres victorias y una derrota, la de la semana pasada frente al Barcelona en Belgrado después de una prórroga, Mateo comentó que no le sorprende "en absoluto” que esté en la parte alta de la tabla, donde está “por méritos propios”.

“Tiene muy buenos jugadores, muy buen entrenador. Es un equipo físico, que defiende muy bien, muy bien entrenado y está muy bien hecho”, elogió Mateo del cuadro dirigido por el griego Ioannis Sfairopoulos, que llega a Madrid con todo el plantel disponible. EFE