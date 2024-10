Ayuso afirma que España es ya un Estado policial con derechos civiles restringidos

Madrid, 23 oct (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que España es ya un Estado policial con derechos civiles restringidos y donde las autoridades pueden vigilar a la población con poca o ninguna supervisión judicial: “Muchos ya hemos avisado”.

Así lo ha manifestado Díaz Ayuso durante su intervención en la VII edición de los Premios Influyentes 2024, que organizan 'El Confidencial' y Herbert Smith Freehills, que se ha celebrado en el Auditorio Nouvel del Museo Reina Sofía.

Según la presidenta madrileña, la judicatura, la policía, las grandes instituciones públicas están tomadas por políticos, destaca la Comunidad de Madrid en una nota.

"España está viviendo el peor momento institucional de su historia democrática. Las prácticas que han arrasado con la democracia en muchos países hispanoamericanos han llegado a Europa de la mano de nuestro presidente aconsejado por el anterior, como estamos viendo en los momentos más difíciles de Venezuela. España ya es un Estado policial", ha afirmado.

"Hoy sabemos", ha continuado, "que el ministro del Interior nombrará a dedo a los policías que investiguen casos judicializados. Esto es, que no investigarán la corrupción que afecta a su gobierno, a Sánchez, a Begoña, que están destapando medios de comunicación libres e independientes. Televisión Española, desde hoy totalmente amordazada desde el control político, va a enriquecer a las empresas audiovisuales que se encarguen de ofrecer sus programas en las otras televisiones. Ahí está el ejemplo de la serie del matrimonio Sánchez hablando en el desayuno desde La Moncloa, que ha emitido El País, seguramente gratis".

"La judicatura, la policía, las grandes instituciones públicas están tomadas por políticos. Un ciudadano particular ve troceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda, con escarnio, algo que es completamente ilegal, por ser el novio de una adversaria política. Eso es un Estado policial", ha añadido.

"Las características comunes de un Estado policial incluyen vigilancia extrema; usar tecnologías para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos; represión política: persecución y castigo de disidentes y críticos del gobierno y activistas; ausencia de derechos civiles; restricciones significativas a la libertad de expresión, reunión y prensa; intervención judicial limitada. El sistema judicial no actúa de manera independiente o se intenta controlar para apoyar las acciones del gobierno", ha subrayado.

"Y esto", ha zanjado, "está ocurriendo en España a 23 de octubre de 2024. yo entiendo que haya quien no pueda o no quiera verlo, y que no lo haga, pero muchos ya hemos avisado". EFE