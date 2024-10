Temas del día de EFE España del miércoles 23 de octubre de 2024

VIVIENDA ALQUILER

Madrid - En medio de la ola de protestas en varias ciudades por los precios desbocados de los alquileres, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, comparece este miércoles en el Congreso para dar cuenta de las medidas que plantea el Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda.

ESPAÑA PORTUGAL

Faro (Portugal) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside junto al primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, la XXV cumbre luso-española que se celebra en la localidad portuguesa de Faro, con participación de hasta veinticuatro ministros de los dos países, y que abordará como asunto más relevante la firma de un acuerdo en materia de gestión de aguas.

CASO KOLDO

Madrid - El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno prosigue la investigación del caso Koldo a la espera de que decida si remite al Supremo una exposición razonada sobre la presunta implicación del exministro de Transportes José Luis Ábalos en la trama que supuestamente se lucró de la compraventa de mascarillas y material sanitario en pandemia.

FISCAL GENERAL

Madrid - El PP y Vox llevan a la sesión de control al Gobierno en el Congreso sus exigencias de responsabilidades por la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo por la supuesta revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

LEY ELA

Madrid - La ley ELA, que garantizará los cuidados a personas con esta enfermedad y otras dolencias neurodegenerativas incurables, afronta este miércoles su trámite parlamentario definitivo en el Senado, donde se espera que todos los grupos respalden por unanimidad el texto avalado hace dos semanas en el Congreso.

FRAUDE FISCAL

Madrid - La Audiencia Nacional afronta la fase final del juicio por presunto fraude fiscal a los actores Ana Duato e Imanol Arias, entre otros acusados, con las conclusiones de las defensas y los informes finales.

PREMIOS PRINCESA

Oviedo - La agenda de los Premios Princesa de Asturias sigue cargada de actos, en los que serán protagonistas algunos de los premiados en diferentes categorías, como la agencia Magnum Photos, los científicos galardonados por su contribución a la lucha contra la obesidad y la diabetes, o la poeta Ana Blandiana.

- A las 12:00 horas, la poeta rumana Ana Blandiana mantiene un encuentro con estudiantes en Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo.

- Encuentro con la prensa de los científicos Daniel J. Drucker, Jeffrey M. Friedman, Jens Juul Holst y Svetlana Mojsov, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2024, a las 16:00 horas.

- Representantes de Magnum Photos mantienen un encuentro con la prensa a las 16:45h.

- Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mantiene un encuentro con la prensa a las 17:30 horas.

CINE SEMINCI

Valladolid - Pilar López de Ayala protagoniza la película en "La alcoba del sultán", una evocación de los balbuceos del cine que firma el español Javier Rebollo y que compite en una nueva jornada del festival de Valladolid con "Tres kilómetros al fin del mundo", un análisis de la homofobia dirigido pore el rumano Emanuel Parvu, y "Harvest", de la griega Athina Rachel Tsangari.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Faro (Portugal).- ESPAÑA PORTUGAL.- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, copreside la 35 cumbre hispano-lusa con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

09:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso. Sesión de control al Gobierno. (La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, entre otros ministros, responden las preguntas de la oposición, entre ellas, las del PP y Vox sobre el caso Koldo y la investigación a Begoña Gómez). Congreso de los Diputados (Texto) (Foto)(Vídeo)(Audio)

09:00h.- Madrid.- PRESUPUESTOS GENERALES.- Junts pregunta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda: María Jesús Montero, si el Gobierno "ha cumplido" con los presupuestos anteriores. Congreso (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- 23F ARCHIVOS.- El Congreso debate una interpelación urgente de Podemos sobre la desclasificación de toda la documentación vinculada al intento de Golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

09:00h.- Madrid.- DECLARACIÓN BIENES.- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre la declaración de actividades. Congreso.

09:30h.- Madrid.- REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA.- El pleno del Senado debate y vota una moción del PP para instar al Gobierno a obrar en coherencia con su compromiso con la regeneración democrática. Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

09:30h.- Madrid.- CONFERENCIA PRESIDENTES.- El pleno del Senado vota el dictamen de comisión sobre la reforma del Reglamento para establecer la fórmula en la que la Cámara Alta puede introducir asuntos a debate en las reuniones de la Conferencia de Presidentes. Senado. (Texto)

09:30h.- Madrid.- EUSKAL IRRATI TELEBISTA.- El pleno del Senado toma conocimiento del convenio de colaboración entre el País Vasco y Navarra para la difusión audiovisual de la radiotelevisión pública vasca Euskal Irrati Telebista (EITB) en territorio navarro. Senado.

10:00h.- Madrid. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, protagoniza una nueva edición del Foro ABC. En la sede de ABC (C/ Josefa Valcárcel, 40 bis). (Texto)(Foto)(Vídeo)

Madrid.- PARLAMENTO CONSTITUCIÓN.- La Comisión Constitucional del Congreso debate varias proposiciones no de ley relativas a la unidad de España, la memoria democrática y la libertad de expresión. (Al concluir el pleno). Congreso.

11:30h.- San Sebastián.- ESTATUTO ANIVERSARIO.- El PSE-EE celebra el 45 aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika con un acto en San Sebastián en el que interviene su secretario general, Eneko Andueza. Palacio Miramar. (Texto) (Foto)

11:30h.- Vitoria.- ESTATUTO ANIVERSARIO.- El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, interviene en el acto conmemorativo del 45 aniversario del Estatuto de Gernika. Junto a la ermita Juradera del parque Juan de Arriaga (Texto) (Foto)

15:00h.- Barcelona.- MAZÓN COLOQUIO.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, participa en un coloquio en el marco del ciclo con presidentes autonómicos que organiza el Círculo Ecuestre de Barcelona. Círculo Ecuestre. Balmes, 169, bis. (Texto) (Foto)

17:15h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene en las jornadas Metafuturo, de Atresmedia, sobre el desafío migratorio. Ateneo de Madrid. (Texto) (Foto)(Vídeo)

19:00h.- Málaga.- POLÍTICA CONFERENCIA.- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy participa en un debate sobre la convivencia política en la actualidad. Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga.

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA ALQUILER.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparece ante el pleno del Congreso para explicar las medidas del Gobierno para posibilitar el acceso a la vivienda y contener los precios de alquiler. (Texto) (Foto)(Vídeo)

09:00h.- Madrid.- FUNCIÓN PÚBLICA.- Pregunta del PP en la sesión de control al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, sobre "las prioridades del Gobierno en materia de contratación" de funcionarios. Congreso. (Texto)(Foto)(Vídeo)

09:00h.- Madrid.- PRESUPUESTOS GENERALES.- Junts pregunta en la sesión de control a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda: María Jesús Montero, si el Gobierno "ha cumplido" con los presupuestos anteriores. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- TURISMO HOTELES.- El INE publica las cifras de coyuntura hotelera (pernoctaciones, ocupación y precios) de septiembre (Texto)

08:00h.- Madrid.- IBERDROLA RESULTADOS.- Iberdrola comunica los resultados correspondientes a los nueve primeros meses del año antes de la apertura del mercado. (Texto)

09:00h.- Barcelona.- SALÓN OCUPACIÓN.- El Salón de la Ocupación inicia su séptima edición con especial atención a las potencialidades de la inteligencia artificial en el sector del empleo. Palacio 8 del recinto de Montjuïc Fira Barcelona.

09:00h.- Bilbao.- SISTEMAS PENSIONES.- La XI Global Pensions Programme, que se celebra esta año en Barakaldo (Bizkaia) reúne a expertos internacionales para analizar y discutir las últimas innovaciones y tendencias en la economía de la longevidad y la salud financiera. BEC en Barakaldo.

09:30h.- Toledo.- CONGRESO CAMPINGS.- Inauguración del 34º Congreso Nacional de Campings de España, al que asisten más de 300 profesionales de todo el país. Hotel Beatriz. Calle de los Concilios, s/n.

09:30h.- Barcelona.- CATALUÑA INVERSIÓN.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el presidente de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, inauguran "Catalonia, your home for business and technology", un encuentro para promocionar el potencial económico internacional de Cataluña. Club Natació Barcelona (Pg. Joan de Borbó, 93)

11:00h.- Valencia.- CENTROS COMERCIALES.- La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) presenta el balance de las cifras de ventas y afluencia de los centros y parques comerciales en el primer semestre del año con motivo del XX Congreso Español de Centros y Parques Comerciales. Palacio de Congresos, avda. de Les Corts Valencianes, 60. (Texto)

12:30h.- Madrid.- ESTRATEGIA CUIDADOS.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, presenta el documento "100 medidas para un pacto integral y estatal de cuidados". Fernández de la Hoz, 12 – 2ª planta (Texto)

13:00h.- Madrid.- FUNCIÓN PÚBLICA.- El ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López, interviene en las jornadas Metafuturo, de Atresmedia. Ateneo de Madrid. (Texto) (Foto)(Vídeo)

Madrid.- SEGURIDAD SOCIAL.- El Senado debate una moción del PSOE por la que se insta al Gobierno a revisar la normativa reguladora de las pensiones no contributivas, con especial atención a grandes dependientes y familiares.

Madrid.- JORNADA LABORAL.- Comparecencia al finalizar el pleno del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- FISCAL GENERAL.- El PP y Vox preguntan al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y al titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, respectivamente, sobre la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por el Tribunal Supremo, y el prestigio de las instituciones. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- COMISIONES INVESTIGACIÓN.- El Congreso debate las solicitudes de prórrogas para las comisiones de investigación en marcha en la Cámara Baja, la abierta sobre la denominada operación Cataluña y la iniciada en relación a los atentados de Cataluña en 2017. Congreso. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

09:30h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Stop Accidentes organiza el XIX Foro contra la violencia vial, con la participación de expertos en la materia y la clausura del director general de Tráfico, Pere Navarro. Asociación de la prensa de Madrid. APM. Entrada por C/ Claudio Coello, 98. (Texto)

09:45h.- A Coruña.- SAMUEL LUIZ.- Continúa el juicio por el asesinato de Samuel Luiz con cinco acusados para los que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión al ver agravante de discriminación por orientación sexual. Audiencia Provincial. Sección primera. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra un pleno para activar la renovación de la cúpula judicial con la convocatoria de más de 50 plazas de magistrados. CGPJ (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid prosigue el juicio a un hombre acusado de matar a otro, que era su pareja, al que golpeó, apuñaló y dejó clavados destornilladores en un presunto ritual esotérico. Audiencia Provincial.

10:00h.- Madrid.- FRAUDE FISCAL.- La Audiencia Nacional celebra la fase final del juicio por presunto fraude fiscal a los actores Ana Duato e Imanol Arias con las conclusiones de las defensas y los informes finales. Calle García Gutiérrez s/n.(Texto)

SOCIEDAD

Madrid.- LIBERTAD PRENSA.- La Comisión Constitucional del Congreso debate una iniciativa de Sumar en defensa de la libertad de expresión y del ejercicio de la libertad de prensa. Congreso. (Al finalizar el pleno)

Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Subcomisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para la renovación y actualización del pacto de Estado. Congreso.

09:30h.- Madrid.- LEY ELA.- El Senado aprueba previsiblemente la ley ELA tras ser avalada hace dos semanas por el Congreso con la unanimidad de todos los grupos. Senado. (Texto)(Fototeca)

10:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA INVESTIGACIÓN.- El científico Jeffrey Gordon, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2023, visita el Instituto de Productos Lácteos de Asturias en su nueva sede de Oviedo. IPLA-CSIC. (Texto)(Foto)(Vídeo)

11:00h.- Madrid.- CALIDAD VIDA.- El Instituto Nacional de Estadística publica los resultados de 'Indicadores de calidad de vida'. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SALUD SUEÑO.- El Instituto de la Juventud suscribe el Manifiesto de la Alianza por el Sueño, una plataforma creada con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de las personas afectadas por trastornos del sueño, y de la que forman parte distintos profesionales sanitarios especializados en esta materia, sociedades científicas y asociaciones de pacientes. C/ Ortega y Gasset, 71.

11:30h.- Madrid.- SALUD OBESIDAD.- La compañía Lilly presenta la campaña "El peso de lo invisible" para mejorar el conocimiento de la población en torno a qué es realmente la obesidad, por qué es importante saber qué esconde y buscar un seguimiento médico cuando es necesario. Gran teatro Caixabank Príncipe Pío.

11:30h.- Mieres.- PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN.- La directora general de Educación y Formación Profesional de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (EOI), Tamara Díaz, participa en un acto educativo. IES Sánchez Lastra. (Texto)(Foto)(Vídeo)

11:50h.- Madrid.- INSTITUTO MUJERES.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, participan en el acto de celebración de los 30 años del Observatorio de la Imagen de las Mujeres. Círculo de Bellas Artes. C/ Alcalá, 42. (Texto)

12:00h.- Madrid.- SALUD CÁNCER.- La Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) presentan el “Libro Blanco sobre el Cribado Poblacional de Cáncer Colorrectal en España”. Plaza de las Cortes, 11. (Texto)

12:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN.- Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), institución galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024, mantiene un encuentro con responsables políticos y del ámbito de la cooperación. Junta General del Principado de Asturias (Texto) (Foto)(Vídeo)

12:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA DEPORTES.- La campeona olímpica de bádminton Carolina Marín, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, mantiene un encuentro con alumnado que ha participado en un programa educativo sobre su trayectoria. Fábrica de Armas de La Vega. Nave Almacén. (Texto) (Foto)(Vídeo)

12:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CIENCIAS SOCIALES.- El escritor, ensayista, académico y expolítico canadiense Michael Ignatieff, distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, mantiene un encuentro con estudiantes para abordar asuntos como los derechos humanos y la libertad de expresión. Facultad de Derecho. Universidad de Oviedo (Texto)(Foto)(Vídeo)

13:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CONCORDIA.- La presidenta de Magnum Photos, Cristina Middel, ofrece una visita guiada para profesionales del ámbito fotográfico y cultural en la exposición 'España x Magnum', organizada con fotografías de la agencia con motivo de su distinción con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024. Fábrica de Armas de la Vega. Nave Taller. (Texto)(Foto)(Vídeo)

15:55h.- Málaga.- CIENCIA OCEANOGRAFÍA.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, inaugura la nueva sede del Centro Oceanográfico de Málaga IEO-CSIC, dedicado a la investigación en ciencias del mar. Explanada de San Andrés del puerto. (Texto)

16:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA INVESTIGACIÓN.- Los científicos Daniel J. Drucker, Jeffrey M. Friedman, Jens Juul Holst y Svetlana Mojsov, distinguidos con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2024, mantienen en Oviedo un encuentro con la prensa. Hotel de la Reconquista (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:45h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CONCORDIA.- Representantes de Magnum Photos mantienen un encuentro con la prensa con motivo de la concesión del Premio Princesa de Asturias de la Concordia a esta agencia internacional. Hotel de la Reconquista (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Madrid.- SALUD CÁNCER.- La ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne con el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). Ministerio de Sanidad.

17:00h.- Madrid.- COMISIÓN SANIDAD.- La Comisión de Sanidad celebra comparecencias de diferentes expertos del Ciber y del Grupo de Investigación sobre Desigualdades en Salud entre otros profesionales. Congreso.

17:00h.- Barcelona.- PREMIOS ONDAS.- La Cadena SER da a conocer el fallo de los Premios Ondas 2024. (Texto)

17:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN.- Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), institución galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024, mantiene un encuentro con la prensa. Hotel de la Reconquista (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN RELIGIÓN.- El Observatorio de la Religión en la escuela publica los resultados de una encuesta realizada a 2.000 docentes sobre el impacto de la LOMLOE en la asignatura de Religión. Espacio O_Lumen. C/ Claudio Coello, 141. (Texto)

18:00h.- Madrid.- MEDICINA MANUAL.- El Foro de la Profesión Médica presenta la segunda edición del Manual de la Relación Médico-Paciente. Real Academia Nacional de Medicina de España y online.

19:00h.- Gijón.- PREMIOS PRINCESA DEPORTES.- La campeona olímpica de bádminton Carolina Marín, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, mantiene un encuentro con el deporte asturiano y con el público general para abordar los aspectos clave de su trayectoria deportiva y los retos a los que se enfrenta tras los Juegos de París 2024. Palacio de Deportes de la Tejerona. (Texto) (Foto)(Vídeo)

19:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CONCORDIA.- Varios responsables de Magnum Photos participan en un encuentro con el público para conversar sobre su experiencia como miembros de la agencia, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024. Fábrica de Armas de la Vega. Nave Almacén. (Texto)(Foto)(Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- San Sebastián.- PREMIO GASTRONOMÍA.- El chef español Andrés Torres, responsable de la ONG Global Humanitaria, recibe en San Sebastián el Basque Culinary World Prize, que otorgan el Basque Culinary Center y el Gobierno Vasco para reconocer la labor de cocineros que desarrollan iniciativas transformadoras. Basque Culinary Center. (Texto) (Foto)

10:00h.- Logroño.- SALUD VINO.- Presentación de las conclusiones de un congreso internacional sobre los beneficios para la salud del consumo moderado de vino. Consejo Regulador de la DOCa Rioja. (Estambrera, 52) (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:00h.- Hondarribia (Gipuzkoa).- CAMPEONATO PINTXOS.- Celebración de la 19 edición del Campeonato de Pintxos de Euskadi y Navarra, con la participación de 54 propuestas de otros tantos establecimientos y cocineros. Itsas etxea

10:30h.- Madrid.- JÓVENES TELEVISIÓN.- La Fundación The Family Watch presenta el 'IV Informe sobre las familias en el cine y las series'. Sede Methos Media. Avenida de Burgos, 8 A.

10:45h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- De largo recorrido como cineasta, profesor y activista, Javier Rebollo analiza en una rueda de prensa su nueva película ("En la alcoba del sultán"), que estrena en el festival de cine de Valladolid (Seminci) Teatro Calderón (Salón de los Espejos). (Texto) (Foto)(Vídeo)

11:00h.- Madrid.- FESTIVAL LITERATURA.- El Circulo de Bellas Artes y La Fábrica presentan en rueda de prensa la decimosexta edición del Festival Eñe, que se celebrará en varios espacios de Madrid y Málaga entre el 9 de noviembre y el 1 de diciembre y que contará con Chile como país invitado. Círculo Bellas Artes. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PREMIO MACBA.- La presidenta de la Fundación MACBA, Ainhoa Grandes, presenta la primera edición del Premio Fundación MACBA, el primer galardón a nivel nacional para reconocer a los artistas contemporáneos. Círculo de Bellas Artes.

11:00h.- València.- CINE MOSTRA.- Proyección de la película inaugural de la 39ª Mostra de València, "Un bany propi", y posterior rueda de prensa de la directora de la misma, Lucía Casañ Rodríguez, y su protagonista, Nuria González. Cines Babel, c/ Vicent Sancho Tello, 10 (Texto)

11:15h.- Madrid.- TELEVISIÓN JUEGO.- Presentación del juego inmersivo “El Juego del Calamar: The Experience”, inspirado en la popular serie coreana de Netflix y que estará disponible del 24 de octubre al 7 de enero en el espacio Ibercaja Delicias. Ibercaja Delicias

12:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LETRAS.- La poeta rumana Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, mantiene un encuentro con estudiantes en Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo. Campus de Humanidades de la Universidad de Oviedo. (Texto)(Foto)(Vídeo)

12:10h.- Barcelona.- CINE ASIÁTICO.- La directora coreana Park Young-ju presenta su película 'Citizen of a Kind', con el que se inaugura el Asian Film Festival Barcelona, AFFBCN 2024, organizado por Casa Asia. Cinemes Girona (c/ Girona, nº 157). (Texto)

13:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CONCORDIA.- La presidenta de Magnum Photos, Cristina Middel, ofrece una visita guiada para profesionales del ámbito fotográfico y cultural en la exposición 'España x Magnum', organizada con fotografías de la agencia con motivo de su distinción con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024. Fábrica de Armas de la Vega. Nave Taller.(Texto) (Foto)(Vídeo)

17:00h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- Seis años después de su concesión, con una retrospectiva de su obra, el realizador iraní Mohammad Rasoulof recoge en Valladolid la Espiga de Honor que no pudo en 2018 debido a encontrarse retenido en su país por el régimen dictatorial que ha reflejado a lo largo de su filmografía. Teatro Calderón (Salón de los Espejos) (Texto) (Foto)(Vídeo)

19:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LETRAS.- La poeta rumana Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, asiste a la proyección del documental 'Entre el silencio y el pecado'. Cines Embajadores. (Texto)(Foto)(Vídeo)

19:30h.- Gijón.- PREMIOS PRINCESA ARTES.- El cantautor catalán Joan Manuel Serrat mantiene una charla con el periodista Iñaki Gabilondo en la que repasará ante el público su trayectoria vital y profesional, dos días antes de recoger el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. Teatro Jovellanos. (Texto) (Foto)(Vídeo)

20:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA.- Ensayo general del XXXII Concierto Premios Princesa de Asturias, abierto al público. Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. (Texto)(Foto)(Vídeo)EFE

