El PSOE lanza PSOEplay, una aplicación para emitir todo el contenido que produce el partido

El PSOE ha lanzado este martes una aplicación llamada PSOEplay a través de la cual ofrecerá todo el contenido y material que produce el partido como ruedas de prensa o intervenciones de sus dirigentes en directo, documentos oficiales o el archivo documental de los socialistas.

El secretario de Organización, Santos Cerdán, ha afirmado que son "el primer partido del mundo" que cuenta con una herramienta tecnológica como esta. "Solo tenemos conocimiento de que el Partido Demócrata en Estados Unidos estaría trabajando en algo similar", indica en un comunicado.

La aplicación se lanza hoy después de "semanas de intensas pruebas y test de funcionamiento" y tiene el objetivo de "reunir en un solo lugar todo el contenido oficial del partido, permitiendo a los ciudadanos mantenerse informados de manera sencilla y directa sobre las iniciativas, propuestas y eventos más importantes del PSOE, así como formar parte de la vida política, tal y como demandan las nuevas generaciones", indican los socialistas.

La aplicación se pone en marcha con la vista puesta en el 41 Congreso Federal del PSOE que se lleva a cabo entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre en Sevilla, y en ella se podrán seguir todas las retrasmisiones en directo y de forma simultánea. No obstante, seguirá utilizándose posteriormente.

NOTICIAS Y PROGRAMAS INFORMATIVOS

"La plataforma permitirá interactuar con el contenido, involucrarse de manera activa, así como compartir información en redes sociales, creando una comunidad activa y comprometida con los valores del partido", apuntan.

La plataforma también incluirá "series temáticas, noticias de actualidad" y emisiones en tiempo real de los actos más relevantes del partido, como congresos, ruedas de prensa y mítines, "así como programas informativos que analizarán en profundidad las políticas y propuestas socialistas", añaden.

DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO

Además contará con el archivo histórico del PSOE, que el departamento de Comunicación del PSOE está digitalizando junto a la Fundación Pablo Iglesias y que "poco a poco irá nutriendo el fondo documental" de PSOEplay.

Con el material de ese archivo histórico, se llevarán a cabo "producciones exclusivas e inéditas sobre los 145 años de historia del PSOE y su papel en la evolución de la sociedad española". Además, la plataforma ofrecerá "series temáticas centradas en pilares fundamentales de la ideología socialista, como la igualdad, los derechos laborales, la sanidad, la educación y la sostenibilidad".

Desde su lanzamiento este mismo martes, contará con "más de 1.000 horas de contenido audiovisual" y utiliza la misma tecnología que "Netflix u otras plataformas similares, para no depender de soluciones externas en la gestión de nuestro material y archivo audiovisual y ponerlo a disposición de todos y todas". No obstante, el partido no abandonará plataformas como Youtube, donde emite las intervenciones públicas de sus dirigentes.

"Con este lanzamiento, el PSOE demuestra su compromiso la transparencia, el debate y la participación activa de la ciudadanía, ofreciendo una herramienta innovadora que facilitará el acceso a la información política en la era digital. PSOEplay no solo servirá como vehículo de comunicación para el partido, sino que también fomentará un mayor entendimiento y participación en el proceso democrático español", sostienen.