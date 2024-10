Temas del día de EFE España del lunes 21 de octubre de 2024

TRANSPORTE FERROVIARIO

Madrid - La circulación de trenes entre la Comunidad Valenciana y Murcia con Madrid se recupera tras los problemas que durante el fin de semana han afectado al transporte, lo que ha llevado al PP a solicitar la comparecencia urgente en el Senado del ministro de Transportes, Oscar Puente, para que informe de lo que considera una situación de "caos" ferroviario.

CIS BARÓMETRO

Madrid - El CIS difunde su barómetro mensual correspondiente al mes de octubre, que permite pulsar el respaldo electoral con que cuentan las formaciones políticas en un momento de máxima tensión política por los continuos choques entre Gobierno y oposición por asuntos como la corrupción o la política territorial y migratoria.

GOBIERNO COALICIÓN

Madrid - Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firmaron hace un año el acuerdo para gobernar en coalición, un tiempo en el que han cumplido aspectos del pacto, como el reconocimiento del Estado de Palestina, aunque siguen asuntos pendientes, por ejemplo en vivienda, el principal motivo de discrepancia entre el PSOE y Sumar.

EMPRESA FAMILIAR

Santander/Madrid - El Instituto de la Empresa Familiar, organización empresarial que agrupa a algunas de las mayores compañías españolas, celebra desde hoy su XXVII Congreso Nacional, en el que analizará la situación de la economía española y expondrá sus planteamientos de futuro.

- A las 09:30 horas

ESPAÑA PIB

Madrid - Funcas publica la actualización de sus previsiones macroeconómicas para 2024 y 2025, después de que en julio elevara el crecimiento previsto para la economía española este año al 2,5 % y bajara el de 2025 al 1,8 %.

- Rueda de prensa a las 11:00 horas

EMPLEO EXTRANJEROS

Madrid - El peso de los extranjeros en el mercado laboral ha aumentado cuatro puntos en la última década, hasta representar al 13,6 % del total de los ocupados, en un contexto de fuerte crecimiento de trabajadores de terceros países, entre los que destacan Colombia y Venezuela.

EDUCACIÓN BILINGÜE

Madrid - ¿Hasta qué punto la enseñanza bilingüe arroja resultados positivos en la enseñanza? Con esta premisa se ha elaborado el primer estudio nacional sobre la enseñanza bilingüe en centros públicos y concertados, en el que han participado cien centros educativos y que refleja beneficios en las habilidades cognitivas de los alumnos.

- Presentación del estudio a las 18:00 horas

ESPAÑA NASA

Madrid - España y Estados Unidos llevan décadas cooperando en materia espacial y uno de los frutos de esta colaboración es el Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid, en Robledo de Chavela, una instalación de antenas de la NASA para el seguimiento de vehículos y sondas espaciales que ahora cumple 60 años.

- A las 14:30 horas, acto conmemorativo en las instalaciones de Robledo de Chavela (Madrid)

LIONEL RICHIE (ENTREVISTA)

Madrid - El cantante Lionel Richie, autor de grandes éxitos como 'We Are The World', explica en una entrevista con EFE los detalles su futura gira por España el próximo verano, en el que actuará hasta en cinco ciudades. Por Javier Herrero.

FERIA LIBRO

Madrid - España participa este año como invitado de honor en la Feria del Libro Internacional de Guadalajara (México) con un programa que este lunes presenta el Ministerio de Cultura y que pone el foco en la igualdad de género, la pluralidad lingüística, la biodiversidad y la sostenibilidad como pilares estratégicos.

EXPOSICIÓN MACHADO

Sevilla - El rey inaugura la exposición ‘Los Machado. Retrato de familia’, que mostrará por primera vez juntos los dos grandes fondos documentales de los poetas Manuel y Antonio, antes de recibir el Premio Extraordinario Iberoamericano Torre del Oro concedido por la Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Cajasol

- A las 11:30 horas

MODA TENDENCIAS

Madrid - El chaleco nació como una prenda masculina, pero una vez dinamitados los códigos de género, está instalado en el vestir femenino y esta temporada, gracias a su versatilidad y comodidad, vive un renacer y se coloca como una de las prendas más deseadas por ambos sexos. Por Carmen Martín.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- PARTIDOS IU.- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, es entrevistado en RNE (Texto)

09:30h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El portavoz del PP, Borja Sémper, es entrevistado en Antena 3 (Texto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA PORTUGAL.- Los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y Defensa, Margarita Robles, se reúnen con sus homólogos de Portugal, Paulo Rangel y Nuno Melo, para analizar la situación internacional y profundizar su coordinación ante los principales desafíos en materia de seguridad y defensa. Ministerio de Exteriores. Palacio de Santa Cruz. (Texto)

10:00h.- Mérida.- ISRAEL PALESTINA.- La directora ejecutiva UNRWA España, Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente, Raquel Martí, comparece en la Comisión de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Asamblea de Extremadura para exponer la situación de la población civil en la escalada militar en Gaza e Israel´. Asamblea. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- TELECOMUNICACIONES PREMIOS.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el acto de entrega de la quinta edición del 'Premio Pioneras_IT', organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT). Senado

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- Junts per Catalunya convoca un off-the-record para explicar las últimas novedades de su congreso de finales de octubre y posteriormente el director del congreso, Josep Maria Cruset, atiende a los medios. Sede de Junts. Passatge Bofill, 9. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- El portavoz de Comuns, Joan Mena, ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Sede de Catalunya en Comú. C/ Marina, 131. (Texto)

11:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Colectivos de memoria democrática y víctimas del franquismo se concentran en Madrid para exigir el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Democrática de 2022, al cumplirse dos años de su entrada en vigor Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática. Calle Miguel Ángel, 21. (Texto)

11:30h.- Madrid.- TELEFONÍA CATALUÑA.- La Comisión de Transformación Digital del Senado debate y vota una moción de ERC para instar al Gobierno a las gestiones oportunas para que llegue el servicio de telefonía móvil a varios municipios catalanes. Sala Clara Campoamor del Senado.

11:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Reunión de delegaciones del PSOE y de CCOO con motivo de los encuentros mantenidos por el partido con organizaciones sociales de cara a la redacción de la ponencia marco del 41º Congreso Federal de los socialistas c/ Ferraz 70 (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa del portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster. Calle Bambú, 12. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- CIS BARÓMETRO.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presenta el avance de resultados del barómetro del mes de octubre. (Texto)

13:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INNOVACIÓN.- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, protagoniza una mesa redonda sobre IA y Justicia en las jornadas Metafuturo de Atresmedia. Ateneo de Madrid. Calle del Prado, 21. (Texto) (Foto)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Casal Socialista Joan Reventós, C/ Pallars, 191, y 'streaming' en el canal de YouTube del PSC. (Texto)

13:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CASO MASCARILAS.- El Parlamento de Canarias celebra una nueva sesión de la comisión de investigación por la compra de material sanitario durante la pandemia, con la comparecencia de las funcionarias María José Caballero y María Ortega Monllor. Parlamento. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- CONTRATACIÓN PÚBLICA.- La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, inaugura la primera jornada de Contratación Pública de CONPYMES. Sala Ernest Lluch del Congreso.

16:30h.- Madrid.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- El ministro de Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en la presentación del Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Ministerio de Exteriores. Plaza del Marqués de Salamanca. (Texto)

17:00h.- Sevilla.- PARTIDOS SUMAR.- Inauguración de la Sede en Sevilla de Movimiento Sumar, de la mano de Esperanza Gómez, Íñigo Errejón y Lara Hernández.

17:00h.- San Sebastián de los Reyes (Madrid).- PARTIDOS PP.- La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Madrid. Centro Municipal de Formación Ocupacional Marcelino Camacho. Avenida de Ramón y Cajal, 5.

17:30h.- Barcelona.- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne a puerta cerrada con el delegado del Gobierno de España en Cataluña, Carlos Prieto. Palau de la Generalitat.

19:00h.- San Sebastián.- ISRAEL PALESTINA.- Concentraciones ante los ayuntamientos vascos bajo el lema "Genozidioa Stop ¡Alto el fuego ya!. Paz, justicia y esperanza", convocadas por la iniciativa ciudadana Gernika-Palestina con el apoyo de la mayoría de los partidos y sindicatos. Delante del Ayuntamiento.

ECONOMÍA

08:30h.- Madrid.- FORO CONSUMO.- El presidente de Tendam, Jaume Miquel; el CEO de FNAC España, Domingo Guillén, y el director general de Primark para España y Portugal, Carlos Inácio, entre otros, participan en el IV Foro Retail y Gran Consumo que organiza El Economista. Auditorio Rafael del Pino. C/ de Rafael Calvo, 39 A.

09:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- BANCO DE VALENCIA.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio contra la excúpula de Banco de Valencia Audiencia Nacional, c/Límite s/n.

09:00h.- Madrid.- TURISMO IA.- Amadeus presenta un informe sobre la Inteligencia Artificial y cómo puede mejorar los viajes. J - Suite 714 del Hotel Only You Atocha.

09:00h.- Madrid.- SINDICATOS CCOO.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, participa en un desayuno de Forum Europa. Hotel Mandarin Oriental Ritz. Plaza de la Lealtad, 5. (Texto) (Foto)

09:30h.- Santander.- EMPRESA FAMILIAR.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inaugura el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Palacio de Congresos y Exposiciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- FORO EMPRESAS.- La Cámara de Comercio de Madrid organiza el II Foro Smart City. Palacio de Santoña. Calle Huertas, 13.

10:00h.- Barcelona.- DÍA MARÍTIMO.- El ministro de Transporte, Óscar Puente, y el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, participan en un evento paralelo al Día Marítimo Mundial en el que se abordan los retos más urgentes para seguridad en la navegación. Auditorio del World Trade Center Barcelona.

10:00h.- Madrid.- BANCA MOROSIDAD.- El Banco de España publica la morosidad del crédito concedido hasta agosto por las entidades financieras españolas. (Texto).

10:00h.- Madrid.- SECTOR INMOBILIARIO.- Steelcase presenta un informe que analiza la influencia de la oficina en la evolución de las empresas españolas. Calle de Antonio López, 243.

10:00h.- Manises (Valencia).- TRANSPORTE AÉREO.- TAP Air Portugal presenta los últimos resultados de la ruta Valencia-Lisboa, que cumple 15 años y que está cobrando una creciente importancia para la operativa de la aerolínea. Aeropuerto, planta 2. (Texto)

10:30h.- Madrid.- TECNOLOGÍA PREMIOS.- El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación organiza la entrega del Premio Pioneras IT 2024, que reconoce el impacto de las mujeres pioneras en tecnología y las iniciativas que impulsan vocaciones femeninas en el sector STEM. Asistirán el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, y el vicepresidente del Senado, Javier Maroto. Antiguo Salón de Sesiones del Senado. Calle de Bailén, 3.

11:00h.- Madrid.- IMAGEN PERSONAL PROTESTA.- El sector de la imagen personal convoca a una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir la inclusión de la restitución de su IVA reducido en los Presupuestos Generales de 2025, pues afirma que, tras doce años del IVA al 21 % a sus negocios, su facturación ha caído en los últimos años. Ministerio de Hacienda. C/ Alcalá, 5. (Foto)

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA PIB.- El director general de Funcas, Carlos Ocaña, y su director de Coyuntura y Economía Internacional, Raymond Torres, presentan las previsiones económicas y fiscales para 2024 y 2025. C/ Caballero de Gracia, 28. (Texto)

11:00h.- Madrid.- FUNCIÓN PÚBLICA.- UGT y CCOO presentan sus objetivos en la negociación de un nuevo Convenio Único, que afecta a casi 40.000 trabajadores de la Administración General del Estado. Sede de UGT Servicios Públicos. Avda. de América, 25. (Texto) (Foto)

11:30h.- San Sebastián.- ISRAEL PALESTINA.- ELA, LAB, CCOO y UGT, entre otros sindicatos, celebran movilizaciones en Euskadi y Navarra en las que se leerá un manifiesto, bajo el lema 'Stop Genocidio. Los trabajadores con Palestina'. Alderdi Eder.

12:00h.- Madrid.- OHLA JUNTA.- OHLA celebra una junta general extraordinaria de accionistas a la que lleva un aumento de capital de hasta 150 millones, así como el nombramiento de Tomás Ruiz como consejero de la sociedad. Vía telemática.

12:00h.- Madrid.- ENERGÍA BUTANO.- La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo o Fedglp celebra su asamblea general, en la que decidirá el calendario de paros en el reparto domiciliario de bombonas de butano por la "grave situación" económica de las agencias distribuidoras. Rafael Hoteles Atocha, C/ Méndez Álvaro, 30.

12:00h.- Bilbao.- ISRAEL PALESTINA.- Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT y Steilas, entre otros, convocan movilizaciones para denunciar el genocidio en Palestina en las tres capitales vascas y Pamplona. Plaza Circular. (Texto) (Foto)

13:50h.- Santander.- EMPRESA FAMILIAR.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Madrid.- GOBIERNO ECONOMÍA.- Vídeo encuentro con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en el marco de las jornadas "Metafuturo" de Atresmedia. Ateneo.

17:00h.- Madrid.- JORNADA LABORAL.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habla sobre "El reto de la reducción de jornada y el papel de la IA" en el marco de las jornadas "Metafuturo" de Atresmedia. Ateneo. (Foto)

17:00h.- Madrid.- EMPLEO AUTÓNOMOS.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y de ATA, Lorenzo Amor, participan en la entrega del XXII Premios autónomo del año. Auditorio Santander. C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 11.

19:30h.- Madrid.- AEROLÍNEAS IAG.- El CEO de IAG, Luis Gallego, pronuncia una conferencia sobre "Los desafíos de futuro en una aviación cada vez más exigida" organizada por la Fundación La Caixa. Auditorio La Caixa. Paseo de la Castellana, 51.

20:00h.- València.- DIÁLOGO SOCIAL.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, comparten un debate con el título 'La importancia del diálogo social para la España del futuro'. Hotel Valencia Palace. Paseo de la Alameda, 32. (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado caso Koldo ha citado a varios testigos, entre ellos el jefe de Presupuestos y Contratación del Ministerio de Transportes en el momento de las adjudicaciones investigadas y el ex secretario general de Correos. Calle García Gutiérrez s/n. (Texto)

09:30h.- Bilbao.- JUICIO ESTAFA.- Juicio por estafa contra un hombre condenado por el intento de asesinato de un varón y con causas abiertas como presunto autor de la muerte de otros cinco hombres. En el Juzgado de lo Penal 5 de Bilbao. (Texto) (Foto)

09:30h.- San Sebastián.- CRIMEN AIZARNAZABAL.- El juicio con jurado por la muerte de Aintzane Pujana llega a su última sesión con los informes de las partes ante el jurado, que previsiblemente recibirá el martes el objeto del veredicto antes de retirarse a deliberar. Audiencia de Gipuzkoa. (Texto)

09:45h.- A Coruña.- SAMUEL LUIZ.- Juicio por el asesinato de Samuel Luiz con cinco acusados para los que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión al ver agravante de discriminación por orientación sexual. Audiencia Provincial. Sección primera. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- CÁRTEL FUEGO.- La Audiencia Nacional sigue celebrando el juicio al exconsejero valenciano y ex delegado del Gobierno Serafín Castellano (PP) y a otros 15 acusados de la adjudicación irregular de contratos con empresas del sector de la navegación aérea para la extinción de incendios mediante la corrupción de funcionarios y autoridades, el conocido como caso del 'cártel del fuego'. Calle García Gutiérrez s/n. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- TIROTEO BANDAS. - La Audiencia de Barcelona juzga a dos hombres acusados de abrir fuego en un botellón multitudinario en Sabadell (Barcelona) en septiembre de 2021 en un enfrentamiento entre bandas de narcos, tiroteo que dejó cinco heridos, entre ellos una mujer embarazada que perdió a su hijo. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid inicia el juicio con jurado a un hombre acusado de matar a otro, que era su pareja, al que golpeó, apuñaló y dejó clavados destornilladores en un presunto ritual esotérico. Audiencia Provincial.

12:30h.- Brihuega (Guadalajara).- POLICÍA NACIONAL.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta las nuevas unidades móviles de Documentación de la Policía Nacional, diseñadas para mejorar la accesibilidad de los servicios públicos digitales a la ciudadanía y a las empresas. Plaza del Coso. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

09:00h.- València.- MEDIOAMBIENTE ALBUFERA.- Presentación de la Estación Biológica de la Albufera, impulsada por la Universitat de València, fruto de un convenio entre la Universitat, la Generalitat y el Ayuntamiento de València. Oficina Técnica de Gestión del Parque Natural de la Albufera. (Texto)

09:30h.- Barcelona.- ELECCIONES UAB.- Ruedas de prensa de los tres candidatos que concurren al rectorado de la UAB. Campus UAB. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SALUD NUTRICIÓN.- Especialistas en salud y nutrición participan en el encuentro informativo "Nutrición, salud y yogur en todas las etapas de la vida", donde se analizará la alimentación en España y en la infancia, un evento organizado por la Agencia EFE y la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos. Agencia EFE. Avenida de Burgos, 8. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Vídeo) (Directo)

10:30h.- Madrid.- COLECTIVO LGTBI.- La nueva presidencia de la FELGTBI+ presenta su programa y explica los retos que afrontará la federación durante este nuevo mandato. Sede de la FELGTBI+, calle Chinchilla, 4. (Foto)

10:30h.- Madrid.- MUJERES PARIDAD.- El Congreso acoge la jornada 'Objetivo paridad: mujeres en puestos de poder', organizada por Estrategos. Inaugura la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. Congreso.

10:30h.- Bilbao.- BIENESTAR ANIMAL.- La portavoz de Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Bilbao, Ana Viñals, presenta en una rueda de prensa sus enmiendas a la propuesta de ordenanza reguladora de protección, bienestar y tenencia responsable de animales de compañía.

12:00h.- Madrid.- SALUD DIABETES.- Jornada de presentación de la Cátedra para la Aplicación de la Inteligencia Artificial en Diabetes de la Universitat de Girona. Congreso.

14:30h.- Madrid.- ESPAÑA NASA.- Representantes de los ministerios de Ciencia y Defensa, así como de la embajada de Estados Unidos en España, acuden al acto del 60 aniversario del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid, una estación de la NASA ubicada en Robledo de Chavela. Ctra. de Colmenar del Arroyo a Robledo de Chavela. (Texto) (Foto)

17:00h.- Madrid.- DISCAPACIDAD PREMIOS.- La ministra de Educación, Pilar Alegría, interviene en el acto de entrega de los Premios del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Sede del CERMI.

18:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN BILINGÜE.- Presentación del estudio “Evaluación Nacional de la Enseñanza Bilingüe en España” en el que han participado cien centros educativos y cerca de cuatro mil alumnos de seis Comunidades Autónomas. Colegio de Docentes de Madrid – Fuencarral 101, 3ªPl. (Texto)

18:00h.- Madrid.- SALUD NEFROLOGÍA.- La ministra de Sanidad, Mónica García, asiste a la inauguración de la exposición 'La Diálisis. Esperanza de Vida', organizada por la Sociedad Española de Nefrología. Real Academia de Medicina. C/ Arrieta, 12.

19:00h.- Madrid.- ABUSOS IGLESIA.- La Iglesia de Madrid celebra un acto público de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos de la Iglesia en el pórtico de la Catedral de la Almudena. C/ Bailén, 10. (Texto) (Foto)

19:00h.- Barcelona.- VIOLENCIA MACHISTA.- Concentración de la red de hombres contra la violencia machista para denunciar la violencia machista "Xarxa 21 d'octubre" junto con la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género. Plaza Sant Jaume. (Texto)

19:00h.- Bilbao.- JORNADA CAMBIO CLIMÁTICO.- Encuentro para abordar el cambio climático organizado por el Colegio vasco de Periodistas en colaboración con el Colegio de Médicos de Bizkaia, Ihobe, Ayuntamiento de Bilbao y BBK. Biblioteca de Bidebarrieta.

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO TRADUCCIÓN.- El Ministerio de Cultura informa del fallo del Premio Nacional a la Obra de un Traductor y del Premio Nacional a la Mejor Traducción. (Texto)

Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LLEGADAS.- Joan Manuel Serrat, Premio Princesa de Asturias de las Artes, llega a Oviedo a lo largo de la noche. Hotel de la Reconquista. (Foto)

Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LLEGADAS.- Jens Juul Holst, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, llega a Oviedo por la noche. Hotel de la Reconquista. (Foto)

09:50h.- Madrid.- CINE ESTRENO.- Presentación ante la prensa gráfica de la película "Yo no soy esa", dirigida por María Ripoll y con Verónica Echegui en el papel protagonista. (Foto)

10:30h.- Madrid.- SUBASTAS EMPRESA.- La recién inaugurada casa de subastas Magna Art Auctions ofrece un desayuno de prensa para presentar su nueva propuesta basada en "la tradición, digitalización y espíritu innovador". C/ Núñez de Balboa, 15.

11:00h.- Madrid.- DISEÑO TENDENCIAS.- Grandes nombres del diseño del siglo XX como Gio Ponti, Charlotte Perriand, Le Corbusier, Ico Parisi, Franco Albini conviven con las últimas propuestas que están dando forma al diseño del XXI. Espacio Cassina Madrid. (Texto)

11:30h.- Sevilla.- EXPOSICIÓN MACHADO.- El rey Felipe preside la inauguración de la exposición "Los Machado. Retrato de familia" Centro de la Cultura Real Fábrica de Artilleria. Avenida Eduardo Dato, 58. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LETRAS.- La poeta, prosista, ensayista y periodista rumana Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, participa en un encuentro con alumnado de 3º y 4º de la ESO y de Bachillerato, dentro del programa educativo 'Toma la palabra'. Fábrica de Armas de La Vega. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- FERIA LIBRO.- El Ministerio de Cultura y Acción Cultural Española presentan el programa de 'España país invitado de honor' de la Feria del Libro de Guadalajara 2024, un acto que será clausurado por el ministro de Cultura Ernest Urtasun y contará con la participación del comisario literario del programa, el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017. Biblioteca Nacional, Recoletos 20-22. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- MARTI GIRONELL.- El escritor especializado en novela histórica Martí Gironell presenta su última obra, 'La montaña del tesoro'. Llibreria ONA. C/ Pau Claris, 94. (Texto)

12:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LETRAS.- El escritor cubano Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, mantiene un encuentro con estudiantes de la Univesidad de Oviedo para abordar su nueva obra, 'Ir a La Habana', y celebrar el decimoquinto aniversario de una de sus Biblioteca. Campus de Humanidades de la Universidad de Oviedo. (Foto)

13:00h.- Madrid.- ARTE EXPOSICIÓN.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugura la muestra Bolivariano del fotoperiodista Álvaro Ybarra Zavala que se podrá visitar en la Plaza de la Puerta del Sol hasta el 27 de octubre. Puerta del Sol. (Foto)

13:30h.- Sevilla.- REY PREMIO.- El rey Felipe recibe la Distinción de Honor de los Premios Iberoamericanos Torre del Oro concedida por la Cámar de Comecio de Sevilla y la Fundación Cajasol Real Alcázar. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

14:50h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LLEGADAS.- Daniel J. Drucker, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, llega a Oviedo hacia las 14:50 horas. Hotel de la Reconquista. (Foto)

15:05h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LLEGADAS.- Svetlana Mojsov, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, llega a Oviedo hacia las 15:05 horas. Hotel de la Reconquista. (Foto)

16:00h.- Madrid.- BAD GYAL DOCUMENTAL.- Pase de prensa para el visionado de "La JOIA: Bad Gyal", un película documental sobre la carrera de una de las estrellas más conocidas del panorama musical actual. Cines Golem. Calle Martín de los Heros, 14.

17:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LETRAS.- La poeta rumana Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, ofrece una rueda de prensa en Oviedo. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Madrid.- BEST BARS.- El 'World’s 50 Best Bars 2024' organiza una mesa redonda con algunos de los 'bartenders' más interesantes de la industria, incluidos los responsables de bares y restaurantes en Madrid, Lima París y SIngapur. Isa Restaurante. Four Seasons. C/ Sevilla 3.

18:30h.- Madrid.- PREMIOS PERFUME.- La Academia del Perfume entrega los premios a los mejores perfumes, un sector en el que España es líder, en una gala el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro fusiona perfume y danza en el espectáculo 'Absoluto. Las familias olfativas en danza' Teatro Albéniz. Calle Paz. (Texto)

18:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA.- El presidente del Principado, Adrián Barbón, recibe a la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo. Sede de Presidencia. C/ Suárez de la Riva, 11.

18:45h.- Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con las asociaciones firmantes del manifiesto 'Por el respeto de los derechos fundamentales de los y las profesionales de la Cultura ante la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa'. Ministerio de Cultura

19:00h.- Gijón.- PREMIOS PRINCESA CONCORDIA.- Thomas Dworzak, fotógrafo de Magnum Photos, agencia galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024, mantiene un encuentro con profesionales de la fotografía. Muséu del Pueblu d’Asturies.

19:00h.- Madrid.- PREMIOS HISPANIA.- Celebración de la I Edición de los Premios Influencia Hispania en un ceremonia que presentará el periodista Jesús Álvarez, en la que intervendrá el cantante Carlos Baute y entre cuyos premiados/as estarán el entrenador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente, o la diseñadora de moda Agatha Ruiz de la Prada. Hotel Intercontinental. Paseo de la Castellana.

19:10h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LLEGADAS.- Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, tiene prevista su llegada al Hotel de la Reconquista. (Foto)

19:30h.- Madrid.- PAUL AUSTER.- El Círculo de Bellas Artes y la editorial Seix Barral celebran un acto de homenaje al escritor Paul Auster, fallecido en abril pasado, en el que participarán su esposa, la también escritora Siri Huvsted y su hija Sophie Auster, además de los escritores Inés Martín Rodrigo, David Trueba y Enrique Vila-Matas.

19:30h.- Gijón.- PREMIOS PRINCESA LETRAS.- La poeta rumana Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, participa en Gijón en un encuentro con clubes de lectura de distintas localidades españolas Teatro Jovellanos. (Texto) (Foto)

