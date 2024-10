PP de Madrid cree que por mucho que el PSOE trate de "atacar" a Ayuso no podrán tapar la "corrupción" que les "enfanga"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha sostenido que por mucho que los socialistas traten de "atacar" a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no podrán "tapar toda la corrupción que enfanga al PSOE, que enfanga al Gobierno de España y que enfanga al presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

"Todos los ataques, todas las denuncias contra Isabel Díaz Ayuso han sido archivadas por la Tribunal Superior de Justicia y la presidenta siempre ha dado todo tipo de explicaciones en sede parlamentaria y ante ustedes, ante los medios de comunicación", ha señalado el 'número dos' del PP madrileño durante la manifestación celebrada en Plaza Castilla para pedir elecciones generales inmediatas, convocada por la Plataforma por la España Constitucional.

Para Serrano, cuando no se tiene "nada que ocultar se dan explicaciones" y eso es lo que no ha hecho, a su juicio, el presidente del Gobierno "que no testifica cuando se lo pide un juez" y "que cuando se le pregunta en las ruedas de prensa lo que hace es atacar a su mayor obsesión, que en este caso es la presidenta de la Comunidad de Madrid".