Comesaña: "Me parece una vergüenza; se premia al que grita, al que simula"

Redacción Deportes, 20 oct (EFE).- El jugador del Villarreal Santi Comesaña declaró este domingo, tras el empate de su equipo ante el Getafe, que le "parece una vergüenza" la jugada del gol de la igualada del equipo madrileño, y que a su juicio "se premia al que grita, al que simula".

"No puedo decir otra cosa que me parece una vergüenza. El balón no va ni ahí, Raúl (Albiol) no lo ve, no sabe la fuerza con la que va... ¿Y pitas penalti?", dijo Comesaña a DAZN.

El centrocampista amarillo agregó que "no es la primera vez que pasa; pasa muchas veces". "Se premia al que grita, al que simula... Se premia constantemente estas cosas. Se lo dije al árbitro en el partido. Le dije 'estás pitando espectacular hasta que te entró el VAR. Cuando te entró el VAR se te fue el partido totalmente de las manos'. Empezó a pitar los gritos, en vez de pitar lo que veía". subrayó.

"No empatamos nosotros. El VAR hizo que empataran el partido. Ellos lo estaban intentando, son un equipo muy difícil, superdefensivo y al que cuesta mucho hacerle gol. Conseguimos hacerle gol a pesar de las bajas que teníamos arriba. Se nos fue el partido porque lo decide el VAR y ya está", indicó.

"No creo que él (el árbitro) sinceramente crea que es penalti, pero, como le llama el VAR, tiene que pitarlo. Está como medio obligado a pitarlo. La jugada es intrascendente, acabo despejando yo el balón, el balón va a otro lado, Raúl no lo ve, no sabe con la fuerza con la que la da. Para mí esto no es fútbol", incidió Comesaña. EFE