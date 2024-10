Ángel Hidalgo y un torneo "muy especial", el que le dio la tarjeta para el DP World Tour

Cádiz, 16 oct (EFE).- El malagueño Ángel Hidalgo, flamante ganador del Open de España en Madrid, su primer título en el circuito europeo, regresa este jueves al Estrella Damm N.A. Andalucía Masters en Sotogrande (Cádiz), un torneo "muy especial" para él porque en 2022, con su cuarto puesto, se ganó el derecho de jugar el citado DP World Tour.

En unas declaraciones facilitadas por la organización de la décima edición de este torneo valedero para la 'Race to Dubai', el marbellí aseguró que la consecución entonces de dicha tarjeta supuso un paso decisivo en su carrera e incluso lo situó un peldaño por encima de su reciente victoria en el Open de España, al vencer en el desempate a una figura mundial como Jon Rahm.

Afirmó que hace dos años el Andalucía Masters le dio "el impulso definitivo" y argumentó al respecto que "la victoria te da un estatus diferente, pero conseguir la tarjeta" para el DP World Tour "fue incluso más importante".

"Sólo yo puedo entender lo que viví en esos dos momentos, y por eso los igualo mucho. El Estrella Damm Andalucía Masters fue el torneo en el que di el salto para jugar el Tour y por eso lo pongo un escaloncito por arriba", afirmó HIdalgo, quien compartirá recorrido junto a Rahm y el danés Rasmus Hojgaard en el Real Club de Golf Sotogrande, en el municipio gaditano de San Roque.

En la edición de 2022, la que le dio la tarjeta para el circuito gracias una épica actuación, tenía que terminar entre los primeros para conseguirla y, tras terminar como líder la segunda vuelta con 63 golpes, aguantó hasta el final la presión y, apoyado por sus familiares y amigos, acabbó cuarto el torneo y se garantizó el derecho de competir en el Tour.

“Fue muy duro. Los buenos resultados que había conseguido como amateur se convirtieron en una losa porque lógicamente tenía expectativas muy altas. En la escuela del Tour no conseguí pasar la PQ3, me fui al Alps y en los diez primeros torneos creo que fallé siete cortes. Ahí te das cuenta de que ya no eres amateur, éste es tu trabajo y si no lo haces bien, no puedes competir", indicó el joven malagueño.

En ese punto, recordó Ángel Hidalgo, sentía que se "estaba dando contra una pared" y hasta que no se dio "cuenta de que tenía que empezar de cero", no fue "capaz de arrancar". A pesar de esos malos momentos, el golfista de 26 años dejó claro que jamás pensó en tirar la toalla.

"No sé hacer otra cosa, era esto o esto. Cuando solo tienes una opción le pones muchas más ganas, das el 120 por ciento. Incluso cuando las cosas han ido muy, muy mal, no pensé dejarlo", añadió.

El marbellí subrayó que afronta con muchas ganas esta décima edición del torneo de Sotogrande, pues le motiva jugar en su "tierra", en un campo en el que entrena "de vez en cuando" y que "es muy especial".

"Jugar en casa añade presión, evidentemente, y más después de ganar en Madrid. Puede ser bueno si soy capaz de convertirlo en algo positivo; el problema es si ocurre lo contrario, eso lo sabré el domingo", comentó.

Tras su primera victoria en el DP World Tour, señaló que saldrá "a competir con ganas" de ganar, aun siendo consciente de la dificultad.

"He sido capaz de hacerlo, me lo creo, pero un torneo es muy largo. Si el domingo soy capaz de estar a nueve hoyos con opciones, es que estoy jugando suficientemente bien como para ganar. Salir el jueves realmente convencido de ganar solo lo hace uno de los que está aquí, y ese es Jon (Rahm)", puntualizó Ángel Hidalgo.

Además, recalcó que tiene nuevas metas como dar el salto al PGA Tour la próxima temporada o disputar la Copa Ryder, competición sobre la que admitió que es su "sueño desde niño" y para la que ahora "se abre una posibilidad".

"Ojalá pueda seguir jugando bien y demostrar que merezco estar en ese equipo", resaltó el marbellí, quien explicó que "nunca había jugado con Jon (Rahm) y ahora en tres semanas" va a hacerlo "un mínimo de tres días", mientras que con el danés Rasmus Højgaard lo hizo "mucho de amateur" y es un golfista que "lleva una carrera espectacular, seguro que estará en las próximas 'Ryder' con su hermano", su gemelo Nicolai. EFE