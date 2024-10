Morata: "Si los mejores de la historia fallan, como no voy a fallar yo"

Córdoba, 15 oct (EFE).- Álvaro Morata, capitán de la selección española, celebró su reencuentro con el gol en una ciudad especial para él como Córdoba, donde pasó parte de su infancia, y agradeció el apoyo de la afición tras fallar un penalti que aseguró también fallaron los mejores de la historia.

"He pisado muy fuerte y he hecho un agujero en el césped. Es fútbol, si hasta los mejores de la historia fallan, como no voy a fallar yo. Estoy muy contento por la victoria y por los goles, sobre todo de Baena que merece lo mejor y demuestra que España tiene un futuro increíble", dijo en Teledeporte.

"No sé si mucha gente lo sabe pero gran parte de mi infancia la he pasado en Córdoba por motivos familiares. Tengo recuerdos maravillosos y solo puedo agradecer a la gente de Córdoba el cariño que me dan. Me han ayudado hoy a seguir peleando y luchando. Había fallado un penalti y después he conseguido marcar", añadió.

El capitán de la selección española pidió que se valore el hambre de los jugadores para lograr una nueva clasificación. "Estamos en otra fase final y hay que darle valor. Volveremos parea intentar cerrar el primer puesto".

"Hay que mirar lo positivo. Es una pena las lesiones que tenemos, les hemos echado de menos pero es especial lo que hemos creado. Hay un montón de jugadores jóvenes. España tiene un futuro increíble". EFE