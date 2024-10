Tebas señala la piratería y la irrupción de las OTT como grandes retos industria deporte

Madrid, 10 oct (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló que la piratería y la irrupción de las plataformas OTT son los principales retos a los que se enfrenta la industria del deporte, durante su intervención este jueves en 'GSIC Sumitt 2024' celebrado en Madrid.

"Nos enfrentamos a dos retos: la piratería está haciendo reducción de las suscripciones y pagos, por lo tanto habría menos ingresos, y luego la irrupción de las OTTs que ha segmentado más el mercado audiovisual, porque la experiencia del usuario, gracias también a la inteligencia artificial, va a ser extraordinaria", afirmó.

El presidente de LaLiga consideró que "no se puede entender el ámbito de la gestión si uno no trabaja ya con inteligencia artificial". "Si no lo hace uno se va a quedar atrás competitivamente, seguro. La inteligencia artificial sirve para que sean más eficaces entrenadores y preparadores físicos, previendo lesiones y conociendo jugadores que van a fichar", dijo.

Para la industria del fútbol, en su opinión, la inteligencia artificial "también es importante en el mundo audiovisual, desde el conocimiento de tus audiencias para prevenir piratería o buscar piratería, y en el tema de las apuestas para evitar apuestas ilegales"

"Pero también sirve para mejorar la experiencia del usuario viendo televisión. El joven no deja de ver deporte, lo ve de otra manera e incluso con más tiempo que antes", añadió. EFE