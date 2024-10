Socios del PSOE censuran a Sánchez el "colaboracionismo" del Gobierno con Israel y le instan a romper relaciones

Esquerra, Bildu y BNG, socios habituales del Gobierno de coalición han denunciado este miércoles el "colaboracionismo" y la "doble vara de medir" del Ejecutivo con el genocidio en Palestina y han vuelto a reclamar al presidente Pedro Sánchez que rompa relaciones con Israel. Ha sido durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Pleno del Congreso para abordar la crisis migratoria donde el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha cargado contra el Ejecutivo por su "colaboracionismo" con el Estado de Israel. A su juicio, el problema con el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino no es que "Netanyahu sea un asesino o que las derechas lo justifiquen y blanqueen", sino que el Gobierno "de forma directa o indirecta" también "avance" en algunas reuniones con el estado hebreo y "financie el fósforo blanco que echan en Beirut". "La única manera de parar a Israel es parar la maquinaria económica", ha advertido, porque "sin blanca, no hay guerra" y por ello ha reclamado al jefe del Ejecutivo que explique por qué el Gobierno vende "un millón de euros de munición" a Israel o por qué le compra a Netanyahu "mil millones de euros en armas", entre otras cosas. "A eso se le llama colaboracionismo con el Estado genocida de Israel, con una mano reconocen el Estado palestino, pero con otra firman alguna de sus escombros", ha denunciado. LA DOBLE VARA DE MEDIR EN LA UE También desde Bildu, su portavoz Mertxe Aizpurua, ha criticado al Gobierno sobre esta materia, en concreto se ha dirigido a Sánchez para saber hasta cuándo Europa, "el autoproclamado mundo libre y democrático", va a seguir "permitiendo" que el régimen israelí cometa "crímenes de guerra, limpieza étnica y genocidio". Ya que, a su juicio, el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino ocurre gracias al "apoyo de Estados Unidos y de Europa". "Cuando estalló la guerra de Ucrania, Europa tardó una semana en aplicar sanciones, cortar relaciones económicas y políticas y utilizar toda la presión posible frente al Gobierno de Putin. ¿Por qué no se hace lo mismo con el régimen israelí? ¿Por qué esta doble vara de medir?", ha insistido. Por su parte el diputado del BNG, Néstor Rego, ha aprovechado su intervención para volver a reclamar al Gobierno que "rompan las relaciones con Israel y hagan efectivo reconocimiento del Estado palestino". EL GOBIERNO NO ES INCOHERENTE Ante esto, Sánchez ha aprovechado su turno de réplica para responder a algunas de las cuestiones sobre esta materia asegurando que su Gobierno también "denuncia" la doble vara de medir respecto al conflicto en Palestina y la invasión del Líbano por parte de Israel y considera que "la comunidad internacional no puede permanecer ajena". Sin embargo cree que "nadie" puede cuestionar la incoherencia del Gobierno en esta materia porque según ha dicho, esa postura ha sido expresada en todas sus intervenciones y en las de sus ministros. "Lamento la falta de acuerdo en la UE porque creo que deberíamos ser coherentes con la defensa de derecho internacional y vamos a seguir trabajando", ha zanjado.

