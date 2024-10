PNV está dispuesto a "hacer un esfuerzo" para que se aprueben los PGE, cuya negociación está "parada"

La presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha afirmado que su partido está dispuesto a "hacer un esfuerzo" para apoyar los presupuestos generales del Estado porque "la estabilidad es importante", si bien ha precisado que la negociación está "parada" y se "hablará" con el Gobierno de Pedro Sánchez cuando "nos los presente". En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la dirigente jeltzale ha señalado que el presidente del Gobierno "no parece muy necesitado de sacar" los presupuestos para 2025, lo que, a su entender, "como punto de partida, es grave" porque "todos los gobiernos necesitan un presupuesto". De este modo, ha asegurado que el PNV estaría dispuesto "una vez más" a respaldar las cuentas porque "de ello también depende la estabilidad" de un ejecutivo cuya creación apoyaron los jeltzales aunque no tengan "un acuerdo de legislatura". "Esa estabilidad es importante, no solo para el Estado, sino también para Euskadi", ha insistido. "Por lo tanto, haremos un esfuerzo", ha afirmado Itxaso Atutxa, que ha precisado que en este momento "está parada" la negociación. Según ha indicado, "cuando nos los presente, hablaremos". Por otro lado, la presidenta del PNV en Vizcaya ha señalado que el PNV "nunca ha sacado de su propia agenda política" el nuevo estatus, lo que se ha evidenciado tanto en Euskadi como "en Madrid". En palabras de Atutxa, este asunto "siempre ha estado" y lo que ahora se "retoma es quizás intentar tener ya una agenda para en la nueva legislatura, de mano de los partidos políticos", ponerse "otra vez a trabajar". "Una vez más sigue siendo el momento", ha manifestado. Asimismo, en relación al avance del calendario de transferencias a Euskadi, ha esperado que se pondrá "fecha a no tardar" a la comisión bilateral y ha explicado que "se sigue trabajando". Según ha recordado, el lehendakari "era optimista en cuanto al ritmo del trabajo" y, a su entender, "lo que no hace falta es que el resto de las personas generemos injerencias en el desarrollo de una relación que parece, a todas luces, que está siendo fructífera y con un calendario de trabajo que se está cumpliendo por ahora". ESPERANZADA CON EL PACTO SANITARIO Por otro lado, ha asegurado estar "muy esperanzada" respecto al desarrollo del pacto de salud, que afronta este miércoles su segunda reunión y por tanto está "muy en los inicios de un proceso que posiblemente sea largo". Por ello, ha apostado por dar "tiempo y oxígeno" para continuar con los trabajos y ha confiado en que "seguramente de las aportaciones, que el 100% no lo va a aceptar todo el mundo, se puede llegar a un consenso sobre una vía a seguir de trabajo interesante y con amplios consensos". Asimismo, ha dicho entender que "haya partidos políticos que después de la primera reunión quieran marcar perfil" y ha valorado la representación "muy amplia" de partidos políticos, agentes sanitarios y "sindicatos tradicionales", exceptuando ELA, que "tiene una vida paralela a lo que sucede en este país".

Compartir nota: Guardar