Miembros de la dirección de ERC asistirán al acto de Rufián e Irene Montero en Barcelona

Barcelona, 30 mar (EFE).- Algunos miembros de la dirección de ERC asistirán al acto del líder de los republicanos catalanes en el Congreso, Gabriel Rufián, y la número dos de Podemos, Irene Montero, sobre el futuro de la izquierda, que se celebrará en Barcelona el próximo 9 de abril.

En una rueda de prensa en la sede del partido, el portavoz de ERC, Isaac Albert, ha confirmado este lunes que algunos miembros de la dirección del partido, que ha reiterado su rechazo a la propuesta de un frente de izquierdas que reclama Rufián, estarán en el acto.

Bajo el título 'Què s'ha de fer?' (¿Qué se debe hacer?), el acto tendrá lugar en el campus de la Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

La charla, en la que también participará el exdirigente de los comunes Xavier Domènech, será similar a la que Rufián mantuvo el pasado mes de febrero en Madrid con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, un coloquio en el que el diputado catalán planteó la necesidad de unidad en la izquierda, provincia a provincia, para frenar el avance electoral de la extrema derecha.

En aquella ocasión también hubo miembros de ERC que acudieron al acto, como la vicesecretaria general de Coordinación de Cámaras Legislativas y senadora, Laura Castel, la secretaria de Política Territorial y diputada en el Congreso, Inés Granollers, la diputada Etna Estrems y el senador Jordi Gaseni.

La dirección de ERC ha repetido su rechazo a la propuesta del frente de izquierdas que reivindica Rufián y alguna otra figura de ERC como el exportavoz republicano en el Congreso Joan Tardà, que recientemente ha creado una corriente interna que aboga por esta idea y que está decidido a que las bases del partido debatan sobre ella.

Albert ha señalado que ERC tiene mecanismos para que un grupo de militantes o una corriente interna plantee una consulta interna sobre cualquier tema, pero ha asegurado que por ahora no se ha producido. EFE

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