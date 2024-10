Vox está "asqueado" por la rebaja de penas y acusa al PSOE de "compartir" con Bildu "el plan de desmantelar" España

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha asegurado este martes que su partido está "asqueado" por la modificación legal que podría rebajar las penas a presos etarras y ha acusado al PSOE de "compartir el plan de desmantelamiento" de España con EH Bildu. En rueda de prensa en la Cámara Baja, Rodríguez de Millán ha profundizado en sus críticas al Gobierno y al PSOE por "llevar a cabo una pirueta legislativa" que "terminará beneficiando" a presos de ETA, y ha enmarcado la modificación legal incluida en la transposición de una directiva europea en que el partido de Pedro Sánchez y Bildu "comparten el plan de desmantelamiento nacional". En este contexto, ha recalcado que Vox se siente "asqueado" por el "uso diabólico" que el Gobierno hace de las leyes y ha arremetido contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por "salir ayer riéndose y jactándose de la manipulación". En último término, la portavoz ha culpado al PSOE por "blanquear a los herederos de políticos de ETA, gracias a los que se mantiene en el poder". "Es un Gobierno que ha normalizado los pactos con ETA, que se ha dedicado a acercar presos, que ha entregado el Ayuntamiento de Pamplona a los herederos de ETA, que ha llegado a La Moncloa en base a un pacto que ha ocultado con los herederos de ETA y que los tiene como socios preferentes", ha afirmado la portavoz parlamentaria. "Pero el PSOE no es víctima de engaño ni de chantaje, comparte el plan de desmantelamiento nacional de Bildu", ha ahondado. Requerida por si Vox ha puesto en marcha una investigación interna para dilucidar el motivo por el que sus técnicos no detectaron la rebaja de penas a etarras incluida en el texto, Rodríguez de Millán ha precisado que Vox "evidentemente" va a analizar lo ocurrido y se pedirán responsabilidades, aunque ha matizado que no han avanzado porque llevan las últimas 24 horas "centrados en detener la tramitación" de la norma. Fuentes de la Ejecutiva de Vox recalcan que la redacción de la enmienda es confusa y restan importancia al error. QUE EL PP NO DÉ OPORTUNIDADES AL PSOE Por otro lado, ha celebrado que el PP haya hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para retirar del orden del día del Pleno de este martes la modificación legal en cuestión, aunque el plazo máximo para tramitar esta norma en la Cámara Alta es el próximo lunes. En esta línea, ha pedido al PP que use la mayoría absoluta para tramitar unas enmiendas que Vox registró este lunes, fuera de plazo, para retirar del texto la enmienda que podría beneficiar a los presos etarras. "Es la última baza y creemos que una situación extraordinaria requiere medidas extraordinarias", ha dicho la portavoz parlamentaria. También, ha exigido al PSOE retirar el proyecto de ley. Respecto al PP, Rodríguez de Millán también les ha instado a "no dar más oportunidades" al PSOE. "Que este último y lamentable episodio sea el punto de inflexión para que desistan de cualquier tipo de entendimiento" con Ferraz, ha señalado.

