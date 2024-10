Illa garantiza que habrá una nueva financiación para Cataluña en los términos acordados con ERC

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que habrá una nueva financiación para Cataluña en los términos acordados con ERC, así como en el calendario acordado. En este contexto ha defendido que el acuerdo con ERC de financiación sigular para la comunidad "no va en contra de nadie" y ha afirmado que va a favor de la solidaridad y que es respetuoso con el resto de las Comunidades Autónomas. Lo ha dicho en su intervención en el Parlament en la apertura del Debate de Política General (DPG), donde ha augurado que costará llegar a un acuerdo en esta materia, pero ha opinado que será más fácil si cuenta con el "amplio apoyo" del Parlament, que ha pedido de nuevo. Además ha pedido un "debate riguroso" y basado en argumentos sobre el modelo de financiación que el PSC pactó con ERC para su investidura. "Pedimos a todo el que quiera y el que pueda ayudar a hacer pedagogía y a actuar con rigor", ha añadido. CONFRONTACIÓN DE TERRITORIOS Illa también ha avisado de que "ni en Europa ni en España ni en Cataluña la cosa no va ni de confrontar territorios ni de confrontar al sector público con el sector privado", y ha defendido un modelo económico de prosperidad compartida, textualmente. Ha sostenido que su propuesta pasa por "no dejar a nadie atrás" ante los modelos de prosperidad excluyentes, que solo benefician a las que tienen más, según él. También ha criticado "las rebajas fiscales, el abaratamiento de impuestos y el desmontaje que algunos practican de los servicios públicos".

