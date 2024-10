El Gobierno canario inspeccionará 228 hoteles para aliviar la carga de trabajo de las camareras de piso

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha informado hoy martes en sede parlamentaria que técnicos de prevención de riesgos laborales ya están visitando 228 hoteles de todas las islas para implementar todas aquellas medidas que permitan aliviar la carga de trabajo de las camareras de piso. Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta del diputado Gustavo Santana (PSOE), que criticó que el Gobierno de Canarias haya vetado la tramitación de la proposición de ley del Grupo Socialista para introducir en la Ley de Turismo de Canarias la obligación de poner camas elevables en los establecimientos hoteleros, un acto "grave y antidemocrático". El diputado socialista indicó que la accidentalidad laboral de las camareras de piso en Canarias ha aumentado cuatro puntos en los últimos tres años, y aseguró que implementar esta medida permitiría reducir la accidentalidad en este colectivo un 50%, tal y como ha ocurrido en otras comunidades autónomas como Baleares. Santana lamentó, además, que muchos de los diputados de Coalición Canaria y Partido Popular "guardan silencio y no alzan la voz" a pesar de estar de acuerdo con esta medida para que "no se retuerza el Reglamento de la Cámara y se traiga a aprobarse, o al menos debatirse, la proposición de ley del Grupo Socialista". En su respuesta, la consejera quiso trasladar a las camareras de piso el compromiso "firme" del Gobierno de Canarias de que se modificará el Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se regulan los estándares turísticos, para incluir "todas y cada una de las medidas que determine el estudio de riesgo ergonómico y psicosociales que hoy se está elaborando en Canarias". Jéssica de León también pidió al diputado socialista que fuera honesto, recordando que siendo viceconsejero de Empleo "no movió un dedo en cuatro años por las camareras de piso de Canarias". A su vez, dejó claro que serán "los técnicos de prevención de riesgos laborales y no un político oportunista ni un grupo el que determine cuáles son las medidas que vienen a aliviar la carga de trabajo de las camareras de piso". La consejera informó a su vez que los resultados del estudio ergonómico que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias se trasladarán al Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta que se está modificando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se están incluyendo de nuevo las cargas psicosociales en la ergonomía. Igualmente, indicó que se han registrado once solicitudes de hoteles en la convocatoria de subvenciones para la adquisición de camas elevables y el Ejecutivo canario está invirtiendo 500.000 euros para este tipo de campas y carritos "sin ninguna necesidad de hacerlo obligatorio".

