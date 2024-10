Tenerife reivindica que el 'monumento a Franco' no honre a la dictadura y avala un proceso de participación ciudadana

La presidenta del Cabildo de Tenerife ha defendido este lunes la decisión de la corporación de impulsar la resignificación del 'monumento a Franco' al calor de la incoación del expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) y al mismo tiempo ha tildado de "magnífica idea" la propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para iniciar un proceso de participación ciudadana. En declaraciones a los periodistas ha admitido que la escultura de Juan de Ávalos es un "monumento municipal" pero entiende que eso no es "obice" para que desde el Cabildo, que está obligado por sentencia judicial a protegerlo, "se proponga que no haya una exaltación del levantamiento militar ni de una figura de un dictador sino que se vaya a valores democráticos". La presidenta ha puesto como ejemplo "casos tan notables" como el del Valle de los Caídos, donde "hubo una resignificación y un renombramiento", aspectos que contemplan las leyes de Memoria Histórica y de Memoria Democrática, de Canarias y España. "Y cualquier institución, en este caso el Cabildo, podemos hacernos eco de la importancia de que esos monumentos contemplen valores que hoy nos unen a todos, valores como la concordia, la paz, la libertad y valores democráticos que inspiran nuestras instituciones", ha indicado. Ha apuntado también que el proceso de declaración como BIC "puede llevar años" porque finalmente depende del Gobierno de Canarias "y serán muchos los informes que se aporten de distintas organizaciones, de distintas asociaciones, de distintas universidades y también expertos en patrimonio". Dávila, que ha avanzado que el próximo viernes se reunirá con representantes del Ayuntamiento, no cree que la posición esgrimida por el consistorio de buscar el consenso en el proceso "sea una queja" y deja claro que en la capital "no hay sitio para vestigios". En cambio, cree que "en la historia más oscura" de España sí "hay sitio para un lugar que exalte los valores de la democracia" y que desde el Cabildo ha decidido bautizarse como 'Monumento a la Concordia'. "Esto lo van a decidir los expertos. No lo decide ni la presidenta, ni el alcalde, ni el presidente del Gobierno. Esto es el inicio de un trámite de incoación de BIC, y la decisión corresponde a los expertos. A nosotros nos corresponde la decisión política, y la decisión política del Cabildo es que no haya vestigios que rememoren un alzamiento militar, ni la figura de un dictador", ha destacado.

