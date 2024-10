La Generalitat catalana lamenta que las palabras de Page sobre la financiación no contribuyen a "un tono positivo"

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha lamentado que las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre la financiación no contribuyen a generar "un tono positivo" y propositivo. Lo ha dicho este lunes en rueda de prensa al preguntársele por las afirmaciones de Page del viernes, que sostuvo que "la riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanomanchegos, y la de Cataluña no es de los catalanes, es de todos", y se mostró en contra de la financiación singular pactada entre PSC y ERC para la investidura del presidente del Govern, Salvador Illa. Dalmau ha insistido en que los ciudadanos, tanto catalanes como de Castilla La-Mancha, quieren que los políticos hagan propuestas en positivo: "Creo que es bueno y no es positivo contribuir a generar más ruido". Ha defendido que el Govern está trabajando en avanzar en una financiación que "sirva para financiar mejor los servicios públicos", como la sanidad, la educación, las políticas de seguridad y los servicios penitenciarios, ha enumerado. El conseller de Presidencia ha subrayado que trabajarán para cumplir el acuerdo que han firmado con ERC, y ha reiterado que lo que está en debate "no es quién tiene más dinero aquí o tiene más dinero allá" sino cómo financiar servicios públicos.

