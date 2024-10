Junts no prevé que haya líder de la oposición en el Parlament hasta que se aplique la amnistía

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este lunes que el grupo en el Parlament no contempla ocupar la figura de líder de la oposición hasta que se aplique la Ley de Amnistía, y entonces decidirán quién la asume "y de qué manera". En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha insistido en la necesidad de evidenciar que no hay "normalidad política" en Cataluña teniendo en cuenta que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no puede volver a Cataluña. "La persona que debería ser líder de la oposición es quién ha liderado la lista electoral que ha sacado más votos después de la primera fuerza. Pero esto materialmente no es posible hacerlo porque hay unos jueces que presuntamente están prevaricando y no aplican la Ley de Amnistía", ha destacado. Pese a todo, ha recalcado que la voz de Junts se escuchará en el Parlament, además de añadir que la voluntad del partido es que haya la "máxima implicación" de Puigdemont en Junts tras el congreso que celebrarán a finales de octubre. Al preguntársele si esto implica que ocupe la presidencia del partido, ha reiterado que la fórmula como quiere hacerlo debe anunciarla el expresidente catalán. SOBRE ILLA También ha cuestionado "el sentimiento y la ambición nacional" del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, algo que sí cree que tenían todos los que militaban en la extinta CDC. "El talante que veo en el Palau de la Generalitat es el gen que había con Joan Antoni Samaranch en el 76-77, cuando era presidente de la Diputación. La ambición nacional (de Illa) es muy parecida a esa", ha señalado. Según Turull, en Illa ve ganas de no querer molestar al Estado: "Veo más una vocación de hacer bien de delegado del Estado en Cataluña", ha añadido, tras lamentar que tampoco se haya pronunciado, a su juicio, a las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, sobre el dinero de los catalanes.

