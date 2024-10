Espadas cree que el asunto de la discrepancia de Tudanca está "zanjado" y no debe "ensombrecer" el Congreso federal

El secretario general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha sostenido este lunes que el asunto de la discrepancia entre su homólogo en el PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, y la dirección federal del partido en relación a la fecha del congreso regional de los socialistas castellanoleoneses ha quedado ya "zanjado", y no debe "ensombrecer" el Congreso que a nivel nacional celebrará el PSOE en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de este año. Así se ha pronunciado Juan Espadas, en declaraciones al programa 'Espejo público' de Antena 3 Televisión recogidas por Europa Press, tras la decisión de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE de dejar sin efecto la convocatoria del Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León que aprobó el pasado jueves su Comité Autonómico, así como el calendario aprobado, ya que no se cumplirían los Estatutos del partido que establecen que las citas autonómicas se deben celebrar tras la federal. Juan Espadas ha subrayado que Luis Tudanca "acató, como no puede ser de otra manera", esa decisión de la Comisión de Garantías "en relación con la interpretación de los Estatutos del partido", y ha defendido que "ahora lo que toca es centrarse en el Congreso Federal en Sevilla, y en el debate de propuestas y de ideas, y la conexión con la sociedad del proyecto socialista". Tras enviar públicamente "un abrazo" a Luis Tudanca, un compañero de partido al que aprecia, según ha abundado Espadas, el líder del PSOE andaluz ha considerado que lo que ha habido en este caso es "una interpretación diferente de los estatutos" del PSOE, que se ha dirimido, "como no puede ser de otra forma, con el órgano que el partido tiene para interpretar los estatutos, que es la Comisión de Garantías". "Creo que podemos especular lo que queramos, pero por mi parte creo que el asunto está zanjado", ha continuado Juan Espadas, que ha subrayado que tras el Congreso federal de Sevilla cada una de las federaciones autonómicas socialistas tendrá sus propios "congresos regionales, el de Castilla y León también, y ya está". De esta manera, Espadas ha insistido en señalar que de la cuestión relativa al Congreso del PSOE de Castilla y León "hemos pasado página y nada más", desde la premisa, según ha insistido, de que la Comisión Federal de Ética y Garantías es "el órgano que interpreta los Estatutos cuando hay una situación en la que un órgano del partido u otro lo puede entender de forma diferente y nosotros, todos, Luis Tudanca el primero, como dijo en su carta, respeta y acata la decisión" de la Comisión de Garantías, órgano "al que se le respeta desde toda la organización", según ha remarcado. Finalmente, el secretario general del PSOE andaluz, que presidirá el Congreso federal de su partido en Sevilla, ha concluido señalando que esta cuestión "no va a ensombrecer en ningún caso" lo que considera "importante", y es que "los socialistas lo que queremos hablar es de un proyecto político", y este asunto de Tudanca y el PSOE de Castilla y León "no es ahora mismo lo más importante que tenemos encima de la mesa", ha zanjado Juan Espadas.

Compartir nota: Guardar