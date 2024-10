Temas del día de EFE España del lunes 7 de octubre de 2024

PARTIDOS PSOE

Madrid - La suspensión desde Ferraz de las primarias socialistas en Castilla y León que había convocado Luis Tudanca agita el partido en el marco de los movimientos previos al congreso federal que el PSOE celebrará a finales de noviembre en Sevilla.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - Tras suspender la deliberación la semana pasada por no disponer del recurso de Begoña Gómez, la Audiencia de Madrid reanuda el debate, a puerta cerrada, para decidir si archiva o acota la causa en la que está investigada la mujer del presidente del Gobierno.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22100114 y otros)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Las Palmas de Gran Canaria/Madrid - El Gobierno de Canarias analiza la decisión del PP de suspender las negociaciones sobre la acogida de menores horas antes de que su presidente, Fernando Clavijo, viaje a Marruecos para reforzar la cooperación en este ámbito y en la misma jornada en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con representantes de ONGs del sector de la inmigración.

(Texto) (Foto)

EDUCACIÓN FINANCIERA

Madrid - En el Día Mundial de la Educación Financiera expertos e instituciones recuerdan que solo el 44 % de la población sabe qué es el tipo de interés bancario o la inflación, conceptos financieros que, si se aprenden desde edades tempranas en el colegio, ayudarían a tomar decisiones vitales en el futuro, por ejemplo, cuándo pedir un préstamo o abrir un fondo de pensiones.

(Texto a las 08:00 horas. 737 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 13793876, 22022551 y otros)

EMPLEO EDUCACIÓN

Madrid - El sector educativo, habitual motor del empleo en septiembre, ha arrancado este curso con 1.082.670 afiliados, lo que supone 145.032 menos que los que estaban de alta en junio, reflejo de una recuperación más débil tras los habituales despidos de verano, una práctica de la que alertan expertos y sindicatos.

(Texto) (Infografía)

CINE SITGES

Barcelona - El equipo de la española 'Bodegón con fantasmas' habla este lunes de la película en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, una comedia negra llena de costumbrismo en un pequeño pueblo de La Mancha en el que conviven fantasmas y humanos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- A las 12:45 horas

PREMIO ANAGRAMA

Barcelona - La editorial Anagrama proclama al ganador del 52 Premio Anagrama de Ensayo, un prestigioso galardón que incluye en su palmarés a escritores y filósofos como Eugenio Trias, Pere Gimferrer, Luis Racionero, Carme Riera, Soledad Puértolas, Luis Goytisolo o Carlos Monsiváis.

(Texto) (Foto)

- A las 12:00 horas

EFE FÓRUM

Pamplona - La presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, y el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, hablan de Navarra en EFE Fórum, un evento que se enmarca dentro de los actos organizados para conmemorar el 85 aniversario de la Agencia de noticias.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 08:45 horas

CONGRESO GASTRONOMÍA

San Sebastián - Bajo el lema 'San Sebastián, ciudad abierta', la capital donostiarra acoge desde hoy el congreso San Sebastián Gastronomika, una cita que tiene a Portugal como país invitado y que, en su primera jornada, contará con cocineros como Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, Joan Roca o Elena Arzak, y reconocerá al bodeguero vallisoletano Mariano García con el premio Gueridón de Oro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MODA EXPOSICIÓN

Madrid - La nueva exposición de Casa de América, comisariada por Verónica Durán Castello y Victoria Urquijo, aborda la historia del mantón de Manila, desde Asia hasta España, pasando por Hispanoamérica, a través de 80 piezas, entre ellas mantones de la infanta Elena, Imperio Argentina, Lolita Flores u Olga Ramos.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21966318 y otros)

ARTE DESNUDOS

Málaga - El Museo Carmen Thyssen de Málaga presenta su nueva exposición temporal, 'Desnudos. Cuerpos normativos e insurrectos en el arte español', con casi noventa obras que presentan el desnudo como materia de experimentación para la implantación de la modernidad y la vanguardia en el arte de nuestro país.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 09:00 horas, convocatoria para gráficos. A las 09:45, rueda de prensa.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

08:45h.- Pamplona.- EFE FÓRUM.- EFE Fórum 'Hablemos de Navarra' con la presencia de la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, y el presidente de la Agencia de noticias, Miguel Ángel Oliver. INAP, Sala Pío Baroja. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

08:50h.- Madrid.- ALBARES ENTREVISTA.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, es entrevistado en TVE (Texto)

09:00h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- La secretaria de Estudios y Programas, Idoia Mendía, y la vocal del Comité Organizador del 41º Congreso Federal, Enma López, mantienen una reunión de trabajo con la responsable de comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu. Sede federal del PSOE. Madrid. (Calle Ferraz, 70).

09:30h.- Madrid.- SENADO PSOE.- El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, es entrevistado en el programa Espejo Público de Antena 3. Antena 3. (Texto)

09:30h.- Madrid.- FISCALIDAD AUTONOMÍAS.- Consejeros de Economía y Hacienda de Madrid, Extremadura, La Rioja y Cantabria participan en una jornada sobre competitividad fiscal que inaugura el presidente del Senado, Pedro Rollán, y que está organizado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation estadounidense. Senado (Texto)

09:40h.- Madrid.- CHINA JORNADAS.- Acto de inauguración de la Semana China en la que participan el embajador de la República Popular China, Yao Jing, representantes del Gobierno central y de la Comunidad de Madrid y parlamentarios españoles Congreso de los Diputados

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- La presidenta del PSOE y presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Cristina Narbona, participa en la inauguración de la Jornada Semana de China, ‘Raíces Milenarias para Horizontes Comunes’. Sala Ernest Lluch. Congreso de los Diputados.

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS IU.- La responsable federal de Organización y del Área Interna de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ofrece una rueda de prensa telemática para tratar distintos temas de actualidad política.

10:00h.- Madrid.- PP AMENAZAS.- Parlamentarias del PP denuncian ante la comisaría del Congreso de los Diputados las cartas anónimas que han recibido y que contienen insultos machistas y de índole sexual. Congreso de los Diputados (Texto)

10:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PODEM.- La coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, y el portavoz del partido, Andrés Medrano, valoran la actualidad política en una rueda de prensa. Pujades, 31. (Texto)

10:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- FORO CANARIAS.- eL ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participa en un desayuno informativo del Foro Canarias. anta Catalina Royal Hideway (09:00 hora local). Previamente (09:45 h.) atiende a los medios de comunicación (08:45 hora local)

10:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con representantes de ONGs de inmigración en La Moncloa al que asiste también la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Palacio de La Moncloa (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- Reunión de la mesa de la Comisión de investigación del llamado caso Koldo en el Senado. Senado

11:00h.- Santiago de Compostela.- PARTIDOS PSDEG.- El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, ofrece una rueda de prensa sobre asuntos de actualidad. Parlamento. Rúa do Hórreo.

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y la secretaria de Discurso, Acción Institucional y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, ofrecen una rueda de prensa Calle de Francisco Villaespesa, 18 (Texto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA ARGENTINA.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, recibe a la vicepresidenta de Argentina y presidenta del Senado del país, Victoria Villarruel Palacio del Senado (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- GOBIERNO CGPJ.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene un encuentro con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. Posteriormente (11:45 h.), atiende a los medios de comunicación. Sede del CGPJ. A las 12:00h. preside el acto de entrega de despachos a abogadas y abogados del Estado y la entrega de condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. (Texto)

12:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- La Federación de Comunidades Judías de España en colaboración con la Embajada de Israel celebra un acto de recuerdo por el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Hotel Intercontinental. Castellana, 49. (Vídeo)

12:00h.- Logroño.- ISRAEL PALESTINA.- Presentación de quejas ante el Defensor del Pueblo contra el comercio de armas con Israel y representación de una obra para denunciar el sufrimiento de la población gazatí. Frente a la Delegación del Gobierno. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- La dirección de Vox se reúne con los portavoces de los grupos parlamentarios regionales para abordar la negociación presupuestaria para 2025 y el portavoz, José Antonio Fúster, ofrece una rueda de prensa. Calle Bambú, 12. (Texto) (Vídeo) (Audio) (Foto)

12:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El vicepresidente de Canarias y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, se reúne con diputados y senadores de su formación para definir las iniciativas que presentarán en las Cortes Generales en materia de inmigración, tras la ruptura de las conversaciones con el Gobierno de España sobre los menores llegados en patera. Declaraciones a las 11.45 horas. Sede del PP. C/ Albareda, 3. (Texto) (Foto)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- ERC valora la actualidad política en una rueda de prensa en pleno debate precongresual. Calàbria, 166 y 'streaming'. (Texto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular Calle Génova, 13 (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- La secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, y la secretaria de Organización, Lara Hernández, ofrecen una rueda de prensa Calle San Cayetano, 3 (Texto) (Vídeo) (Foto)

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- Reunión de la Comisión Mixta para la Unión Europea en la que se contestan diferentes preguntas, entre ellas una referida al cambio de reconocimiento del actual jefe de la misión de la República de Venezuela ante la Unión Europea por el que pueda designar el líder opositor Edmundo González Urrutia. Congreso. (Texto)

17:30h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, se reúne con directores generales de Juventud de las comunidades gobernadas por el PP. En el encuentro también estará presente la presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Beatriz Fanjul. Calle Génova, 13

18:00h.- Toledo.- PARTIDOS PP.- La secretaria general del PP, Cuca Gamarra; y el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; atienden a los medios de comunicación tras mantener un encuentro con los presidentes provinciales del PP en Castilla-La Mancha. Sede del PP. (Texto) (Foto)

19:30h.- Barcelona.- ISRAEL PALESTINA.- Un acto en la principal sinagoga de Barcelona recuerda a las víctimas de Hamás en el primer año del atentado del 7 de octubre de 2023. (Texto)

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ISRAEL PALESTINA.- Manifestación convocada por la Red Canarias por Palestina contra la guerra en Gaza. Del parque de San Telmo a la plaza de La Feria.

ECONOMÍA

09:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- BANCO DE VALENCIA.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio contra la excúpula de Banco de Valencia Audiencia Nacional. C/Límite s/n.

09:00h.- Madrid.- BANCA TECNOLOGÍA.- XV Encuentro Financiero KPMG-Expansión en el que participan los presidentes de la EBA, José Manuel Campa, y de la AEB, Alejandra Kindelán, así como los consejeros delegados de BBVA, CaixaBank, Kutxabank, Ibercaja, Abanca, Banca March, Banco Sabadell, Bankinter y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Fundación Rafael del Pino. C/ Rafael Calvo, 39 A. (Texto)

10:30h.- Madrid.- TURISMO COYUNTURA.- Jornada Presente y Futuro del Turismo Español, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular. Congreso.

10:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN FINANCIERA.- La ministra de Educación, Pilar Alegría; el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, participan en los actos de conmemoración del Día de la Educación Financiera. Banco de España. Alcalá, 48.

11:00h.- Madrid.- ERE MASORANGE.- Los sindicatos USO y CCOO convocan protesta frente al Ministerio de Transformación Digital para protestar contra el ERE de MasOrange. Ministerio de Transformación Digital.

11:00h.- Madrid.- EMPRESAS PYMES.- CEPYME presenta su informe trimestral sobre la situación de la pyme correspondiente al segundo trimestre. Diego de León, 50. (Texto)

11:30h.- A Coruña.- GOBIERNO LABORAL.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, visita las instalaciones de Inditex y mantiene un encuentro con la ejecutiva y el comité de empresa para abordar la agenda laboral del Ministerio, en Arteixo (A Coruña). Posteriormente (13:45 h.), atiende a los medios de comunicación. (Vídeo) (Foto)

12:30h.- Madrid.- TRANSPORTE HUELGA.- CCOO y UGT informan en rueda de prensa sobre los motivos y las fechas concretas en las que han convocado una huelga en el sector del transporte por carretera. Sede de CCOO. Fernández de la Hoz, 12.

16:30h.- Madrid.- TRABAJO AUTÓNOMOS.- La Seguridad Social reúne la mesa de diálogo social con los autónomos para abordar la regularización de cuotas de los autónomos de 2023. Ministerio de Inclusión. (Texto)

18:00h.- Madrid.- INFRAESTRUCTURAS CONFLICTOS.- Especialistas internacionales en materia de arbitraje, transporte y construcción participarán en un seminario sobre la gestión de conflictos en dos de los grandes proyectos de infraestructura de la actualidad: el puente de Messina y el túnel España-Marruecos. Colegio de la Abogacía de Madrid. C/ Serrano, 9.

19:00h.- Madrid.- FINANZAS PREMIOS.- La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, recoge el premio al Financiero del año, en un acto organizado por el foro Ecofin Hotel Wellington. C/ de Velázquez, 8.

Barcelona - BARCELONA ECONOMÍA - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria, Jordi Hereu, y el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, inauguran la quinta edición del Barcelona New Economy Week.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Madrid.- BEGOÑA GÓMEZ.- La Audiencia Provincial de Madrid delibera sobre los recursos interpuestos por la Fiscalía y por la defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, para que se archive o se acote la causa que se sigue contra ella en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Audiencia Provincial.

09:30h.- Girona.- JUICIO MOSSOS.- Juicio a tres Mossos d'esquadra de la comisaría de Santa Coloma de Farners y a un matrimonio por integral presuntamente una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana. Audiencia Girona (Texto)

10:00h.- Madrid.- CÁRTEL FUEGO.- La Audiencia Nacional sigue celebrando el juicio al exconsejero valenciano y ex delegado del Gobierno Serafín Castellano (PP) y a otros 15 acusados de alterar presuntamente la adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades, con los cuatro procesados que no han pactado acuerdos de conformidad con la Fiscalía, entre ellos el empresario que destapó este caso, en el que fue desarticulado el conocido como 'cártel del fuego'. C/ Génova.

10:00h.- Madrid.- ETA JUICIO.- Dos etarras del comando Ezuste se enfrentan a 21 años de cárcel como presuntos autores de un atentado con coche bomba contra la Universidad de Navarra, el 30 de octubre de 2008, que causó varios heridos y abundantes daños materiales. Audiencia Nacional. C/ Garcia Gutiérrez. (Foto)

10:00h.- Murcia.- PROSTITUCIÓN MENORES.- La Audiencia Provincial de Murcia decide sobre la posible suspensión de las penas de prisión como autores de delitos de prostitución de menores a tres mujeres que captaban a las adolescentes, una cuarta que actuaba de mediadora, dos hombres que se encargaban de los traslados y otros siete de avanzada edad y alto poder adquisitivo que pagaron por tener sexo con las menores. Audiencia. (Texto) (Foto)

10:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TRIBUNALES HOMICIDIO.- La Audiencia de Las Palmas comienza un juicio ante Jurado contra dos personas para las que se piden penas de 17 años de cárcel, acusadas de haber matado a un hombre en Lanzarote y amenazado a su hermano. Audiencia de Las Palmas.

11:00h Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).- UME ANIVERSARIO.- La Reina Sofía, acompañada de la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside un acto con motivo de la Patrona de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el XV aniversario de la entrega de la Enseña Nacional a la unidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- GOBIERNO CGPJ.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene un encuentro con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. Posteriormente (11:45 h.), atiende a los medios de comunicación. Sede del CGPJ. A las 12:00h. preside el acto de entrega de despachos a abogadas y abogados del Estado y la entrega de condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. (Texto)

17:00h.- Madrid.- FISCALÍA EUROPEA.- La fiscal general europea, Laura Kövesi, informa en una rueda de prensa de los retos de la Fiscalía Europea en la lucha contra el fraude en España. Calle de Luis Cabrera, 9. (Texto)

19:00h.- Madrid.- JUSTICIA EXPOSICIÓN.- El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, inaugura una muestra de Mingote sobre el mundo de la justicia con el que esta corporación estrena un nuevo espacio de exposiciones. C/ Serrano, 9.

SOCIEDAD

10:30h.- Madrid.- SANIDAD VACUNACIÓN.- La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta la campaña de vacunación de la gripe y la covid. Ministerio de Sanidad. (Texto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- La Confederación Salud Mental España, en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, celebra un acto con motivo del Día Mundial bajo el lema 'Trabajo y Salud Mental, un vínculo fundamental'. C/ Fray Luis de León, 11 y ' streaming'. (Texto)

11:00h.- Pamplona.- CONVENIO CÁNCER.- Responsables de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra informan sobre el convenio para la humanización de la atención al paciente con cáncer que posteriormente firman la rectora de la UN María Iraburu y el presidente de la AECC Ramón Reyes. Aula 30.

11:00h.- Madrid.- SANIDAD.- CSIF presenta en rueda de prensa 'online' un balance de la situación de los centros sanitarios por falta de profesionales y del proceso de estabilización de interinos. https://youtube.com/live/CO_daowwH18?feature=share. (Texto)

11:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN SEXUAL.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta una campaña institucional de educación sexual positiva. Ministerio de Igualdad, calle Alcalá, 37.

11:30h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- El director general de la Fundación Ayuda y Esperanza de Barcelona, Enric Morist, y el director del Teléfono de Prevención del Suicidio, Sergí García, comparecen en la Comisión de Sanidad del Senado para informar sobre la ponencia relativa a la salud mental y la prevención del suicidio. También comparecerán otros expertos hasta las 14,30 horas. Senado. (Texto)

11:30h.- Toledo.- HOSPITAL PARAPLÉJICOS.- El jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, preside el acto institucional con motivo del 50 aniversario del Hospital Nacional de Parapléjicos. Su intervención se podrá seguir en directo a través de la web de la Junta. Hospital Nacional de Parapléjicos. (Texto) (Foto)

12:00h.- Orihuela (Alicante).- AGUA CONGRESO.- Cerca de medio millar de personas asisten presencialmente y 'online' en el VI Congreso Nacional del Agua con el título 'Agua, Agricultura y Alimentación', organizado por la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante y el ayuntamiento de Orihuela. Lonja. (Texto)

13:30h.- Guillena (Sevilla).- SUCESOS INCENDIO.- Los vecinos de Guillena (Sevilla) despiden hoy a la familia, un matrimonio y sus dos hijos de 16 y 21 años, que fallllecieron este domingo en el incendio de su vivienda. Pabellón municipal (Texto)

16:00h.- Madrid.- PARÁLISIS CEREBRAL.- La Confederación ASPACE celebra el Acto Institucional del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2024 en el Congreso con la campaña #Envejecer.Decidir.Vivir que expresa las preocupaciones sobre el envejecimiento que en su caso comienza a partir de los 35 años.

16:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- EDUCACIÓN IA.- ¿Qué debería saber un directivo de un colegio sobre la Inteligencia Artificial?”, CICAE (Asociación de Colegios Privados e Independientes – Círculo de Calidad Educativa) celebrará la IIIª edición del Encuentro de Networking Innovation Hub CICAE. Euroforum Palacio de los Infantes, C. del Rey, 38.

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO DANZA.- Se falla el Premio Nacional de Danza.(Texto).

10:30h.- San Sebastián.- CONGRESO GASTRONOMÍA.- Primera jornada del congreso San Sebastián Gastronomika. Kursaal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Málaga.- MUSEO THYSSEN.- La directora artística del Museo Carmen Thyssen de Málaga, Lourdes Moreno, y el conservador general de la colección de la baronesa, Guillermo Cervera, presentan la exposición temporal 'Desnudos. Cuerpos normativos e insurrectos en el arte español'. Museo Carmen Thyssen. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Madrid.- DÍA CINE.- Tercera edición de la jornada Día del cine español, organizado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales (ICAA), junto con Filmoteca Española y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Filmoteca Española. Calle Santa Isabel, 3. (Texto)

11:00h.- Madrid.- EUROVISIÓN JÚNIOR 2024.- RTVE presenta el tema con el que Chloe DelaRosa representará a España en la XXII edición de Eurovisión Junior que se celebrará el 16 de noviembre en Madrid. Sala de Comunicación de RTVE. Torrespaña. (Texto)

11:30h.- Madrid.- TURIA CERVANTES.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe el legado de la revista Turia con motivo de su 40 aniversario. C/ Barquillo 4.

11:30h.- Madrid.- MODA NOVIAS.- Presentación de la nueva edición de 'Atelier Couture', pasarela en la que diseñadores como Lorena Penea, Luica Cano o Jesús Segado presentarán sus nuevas colecciones de moda nupcial. Palacio de Santoña.

12:00h.- Barcelona.- PREMIO ANAGRAMA.- La editorial Anagrama proclama el ganador del 52 Premio Anagrama de Ensayo. (Texto) (Foto)

12:45h.- Barcelona.- CINE SITGES.- Presentación de la película española 'Bodegón con fantasmas' en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Sala Gregal de Hotel Meliá Sitge.s (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- ARTE EXPOSICIÓN.- El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary presentan la exposición "Nebulosa de la calabaza de Tabita Rezaire", en un acto en el que la comisaria de la exposición conversa con la artista. Museo Thyssen.

18:45h.- Barcelona.- CINE SITGES.- Presentación en el Festival de Cine de Sitges de la serie española 'El mal invisible'. Sala Gregal 3. Red Carpet Auditorio 15:35 . Sala Gregal 3 de Hotel Meliá Sitges. (Texto) (Foto)

20:00h.- Madrid.- TEATRO MADRID.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta la temporada teatral 2024-2025. Plaza del Callao. (Texto)

EFE

fc-srm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245