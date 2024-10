Vicepresidente canario suplica ayuda al Estado en inmigración mientras Sánchez sigue "empeñado" en enfrentar a CCAA

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha suplicado ayuda al Estado para afrontar la crisis migratoria que sufre el archipiélago mientras que ha visto al presidente, Pedro Sánchez, "empeñado" en enfrentar a las comunidades autónomas. Así lo ha dicho durante su intervención en el Encuentro Informativo de Europa Press que has tenido lugar este jueves en Madrid, donde hizo especial hincapié en que el archipiélago está "sumamente preocupado" por una crisis humanitaria "jamás vivida" en ningún rincón de España. "Nunca antes habíamos sufrido una situación como esta. Una situación en donde no soy capaz siquiera de dar cifras porque cada vez que ponemos una cifra, pasadas unas horas quedan desfasadas", observó para recordar que en la actualidad son 5.600 los menores no acompañados que tutela la CCAA, 30.829 los inmigrantes irregulares que han llegado a las islas este año y que cada 45 minutos muere una persona intentando arribar al archipiélago. Por ello, Domínguez aseguró no entender por qué Sánchez "sigue empeñado en la estrategia de enfrentar a las CCAA, de dividir a la sociedad entre los buenos y los malos, entre los que aceptan la inmigración y los que no, en enfrentar a los partidos políticos y en intentar romper el pacto de gobierno en Canarias... todo a costa de la inmigración". (Habrá ampliación)

Compartir nota: Guardar